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Dopo l’arrivo dell’enorme abete bianco per piazza San Pietro, altri cinquanta alberi sono destinati al Vaticano per le festività di Natale

Sarà un Natale decisamente all’insegna della “lucanità” in Vaticano. Dopo l’installazione dell’enorme abete bianco che sarà decorato per le festività natalizie, donato dal comune di Terranova del Pollino, in provincia di Potenza, dalla Basilicata sono giunte a Roma altre cinquanta piante, coltivati nei vivai regionali e destinati ad adornare le stanze della Santa Sede per il venturo periodo di Natale. Nello specifico, gli alberi lucani saranno installati negli Appartamenti Pontifici del Palazzo Apostolico, che il Santo Padre Leone XIV ha riaperto dopo che il suo predecessore, Papa Francesco, nel corso del suo Pontificato aveva stabilito la sua residenza a Casa Santa Marta, lasciandoli di fatto chiusi. Inoltre, parte delle piante donate dalla Basilicata saranno posizionate in altri luoghi importanti, tra i quali gli uffici della Segreteria di Stato, presso il Governatorato, i Dicasteri della Curia Romana, l’Aula Paolo VI e i palazzi della Villa Pontificia di Castel Gandolfo.

La donazione del Comune di Terranova del Pollino

L’amministrazione comunale di Terranova del Pollino ha definito la donazione come un’ulteriore «iniziativa che unisce valorizzazione ambientale e spirito natalizio, nata dalla sinergia tra istituzioni, lavoratori e volontari». Lo stesso Comune ha ringraziato i funzionari dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, oltre che il presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio. In particolare, un ringraziamento è stato riservato agli operatori del Vivaio Regionale “Lago Rotonda” di Lauria, dove la maggior parte degli alberi è stata trattata prima di essere donata a Roma il 23 novembre scorso.

Il grande abete bianco del Parco del Pollino

Il contributo della Basilicata al Natale Vaticano continua dunque a essere significativo. Il grande abete bianco installato in Piazza San Pietro il 20 novembre, prelevato dal Parco Nazionale del Pollino, dal cuore dell’Appennino lucano, pronto per allietare la scenografia del Colonnato del Bernini e, successivamente, per essere utilizzato nell’ambito delle creazioni artistico-artigianali, anche per la realizzazione di oggetti sacri.

L’accensione dell’albero, in fase di decorazione, è prevista per il 7 dicembre e avverrà contestualmente a quella dell’albero gigante di Gubbio, segnando di fatto l’inizio del periodo della Festività e, spiritualmente, la speranza portata dal periodo di Avvento, che precede immediatamente l’arrivo di Cristo, la Luce del Mondo.