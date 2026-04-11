Marsico Nuovo torna protagonista con “La tavola dei bambini”

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A Marsico Nuovo iniziano le riprese de “La tavola dei bambini”, il nuovo corto di Claudia Nigro che racconta identità e memoria del borgo lucano

MARSICO NUOVO – Un ritorno che profuma di casa, Marsico Nuovo sul set de “La Tavola dei bambini”.

Ci sono luoghi che non sono solo scenari, ma radici. E ci sono ritorni che sanno di casa, di memoria, di emozioni che aspettavano solo di essere raccontate.

A Marsico Nuovo, da ieri, venerdì 11 aprile 2026, queste emozioni hanno preso forma: sono ufficialmente iniziate le riprese de “La tavola dei bambini”, il nuovo cortometraggio diretto da Claudia Nigro.

MARSICO NUOVO, INIZIATE LE RIPRESE DE “LA TAVOLA DEI BAMBINI”



Un progetto che va oltre il cinema e si intreccia profondamente con l’anima del paese, trasformando vicoli, case e volti in frammenti di una storia collettiva. Il set vive nel cuore del borgo, tra gesti quotidiani e atmosfere familiari, restituendo immagini che appartengono a tutti.

È qui che il racconto prende vita, nutrendosi di identità, tradizioni e legami autentici.

Non è solo una produzione cinematografica: è un ritorno, un abbraccio, una dichiarazione d’amore a un territorio. Fondamentale il sostegno del Comune di Marsico Nuovo, che ha creduto nel progetto contribuendo anche al suo cofinanziamento, riconoscendone il valore culturale e simbolico.

«Per Claudia è un momento speciale – sottolinea il sindaco Massimo Macchia – Tornare a girare proprio qui, in un luogo che sente anche suo per le sue origini marsicane, rende tutto ancora più autentico».

E in effetti, tra ciak e silenzi carichi di significato, l’emozione è palpabile. Lo si vede negli sguardi, negli incontri, in quell’abbraccio semplice ma potente con sua madre, Anna Caprio, visibilmente commossa.

«Per Marsico Nuovo – aggiunge il primo cittadino – è una straordinaria occasione per valorizzare la propria identità».

Parole che racchiudono il senso più profondo di questo progetto: raccontare ciò che si è, senza filtri, con verità.