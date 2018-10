Un'altra vetrina prestigiosa in Rai per Acerenza, tra i Borghi più belli d'Italia

POTENZA – Per la seconda volta, dopo la partecipazione nell’edizione 2013/2014, Acerenza (Potenza) sarà uno dei 60 borghi protagonisti, nei quattro sabato di novembre, della trasmissione di Rai 3 «Alle falde del Kilimangiaro». Lo ha reso noto il sindaco, Fernando Scattone.

«Un grazie immenso alla Rai che - ha scritto in una nota il sindaco - ci ha nuovamente coinvolti e selezionati, tra i Borghi che prenderanno parte alla trasmissione nell’edizione speciale 2018 e orgogliosi di far parte di un club esclusivo come quello dei "Borghi più belli d’Italia". Quindi - ha aggiunto - un 2018 ricco di televisione e di grande schermo per Acerenza. La partecipazione ''Alle falde del Kilimangiaro", si aggiunge alla già confermata partecipazione alla trasmissione di Rai 2 ''Mezzogiorno in Famiglia"».

Si tratta di «uno straordinario riconoscimento per Acerenza; ancora un risultato esaltante, a conferma che il lavoro che stiamo portando avanti è quello giusto e che si muove nell’interesse di tutta la comunità».