MATERA 2019 | Mattarella: «L'immagine dell'Europa, una città simbolo del Sud che vuole crescere»

MATERA – «Questo è un giorno importante per Matera, l'Italia e l'Europa che dimostra di conoscere e valorzzare le sue culture»: così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all'inaugurazione di Matera 2019. «È un momento di orgoglio per la Basilicata e i lucani, per l'Italia che vede una delle sue eccellenze affermarsi, la cultura che include. L'idea stessa di Europa si fonda sul valore della cultura delle sue genti, dalla poesia alla filosofia alla vivacità letteraria. Matera è un esempio di quanto l'Europa debba a luoghi come questi pieni di fascino. Matera sarà l'immagine dell'Europa, per quest'anno. È una città simbolo del Sud che vuole crescere».