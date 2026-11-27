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Una lucana ha conquistato il cuore di Schettino: Angela Cipriano di Montalbano è la compagna dell’ex comandante.

Un’aula di tribunale che dibatte la tragedia della Costa Concordia, uno sguardo d’intesa e quel tono di voce che fa vibrare un cuore: così è scoppiato l’amore tra Francesco Schettino e Angela Cipriano, giornalista lucana originaria di Montalbano, nel Materano. Vive da anni a Grosseto con suo figlio e ha 53 anni, 13 anni in meno di Schettino. Ha seguito il processo all’ex comandante Francesco Schettino e scritto il libro d’inchiesta “Le voci della Concordia”, co-firmato con il collega Guido Fiorini. Eppure, con un’ironia degna delle migliori riviste patinate, il gossip era proprio dietro l’angolo. Il 12 maggio 2017 Schettino si stava preparando a entrare nel carcere di Rebibbia, dopo essere stato condannato in Cassazione per il naufragio della Costa Concordia. Quel giorno era anche il compleanno di Angela Cipriano. “Mi dispiace”, le scrisse lei in un messaggio.

LA TELEFONATA DI SCHETTINO DAL CARCERE NEL 2023 E L’INIZIO DELLA RELAZIONE A META DI SORRENTO

Lui riuscì a risponderle poco prima di consegnare il cellulare all’ingresso dell’istituto penitenziario: “Ho fiducia nella giustizia”. Quello fu il loro ultimo scambio per oltre sei anni, fino al maggio 2023, quando l’ex comandante la chiamò dal carcere per farle le condoglianze dopo la morte del cugino di Angela, Giuseppe Cipriano, colonnello dell’Aeronautica militare 48enne, a seguito di un incidente aereo a Guidonia. Da quella telefonata ripresero a sentirsi, tra chiamate e messaggi inviati tramite il servizio di posta elettronica del carcere.

Poi nell’ottobre dello stesso anno, Cipriani lo raggiunse a Meta di Sorrento durante un permesso premio e tra loro iniziò una relazione. Una storia che entrambi hanno tenuto riservata per tre anni e che la giornalista ha deciso di raccontare soltanto adesso, in un’intervista a Il Tirreno, a pochi giorni dall’uscita dell’ex comandante da Rebibbia, il 20 novembre 2026, per scontare la pena residua in affidamento in prova ai servizi sociali.

DALLA TESI DI LAUREA ALLE SETTANTADUE UDIENZE: IL RAPPORTO TRA «COMANDANTE» E «DOTTORESSA»

Prima dell’ottobre 2013 Angela Cipriano non aveva mai incontrato Schettino di persona. All’epoca stava finendo la sua tesi di laurea, e aveva deciso di assistere alle udienze del processo perché sentiva che nel suo lavoro mancava la voce dell’ex comandante, tanto che la sua relatrice l’aveva incoraggiata, promettendole: “Se mi porti a casa anche l’intervista a Schettino chiedo la lode!”.

Grazie al legale che allora assisteva l’imputato, Cipriano riuscì a farsi presentare e a chiedergli un’intervista, ma lui rifiutò: “Il nostro rapporto iniziò con un no. L’intervista non ci fu nella tesi, ma la lode arrivò lo stesso”, ha raccontato al quotidiano toscano. Quando le fu proposto di trasformare la sua ricerca in un libro, Cipriano continuò a seguire il processo da cronista, ottenendo anche l’accredito stampa.

Provò una seconda volta a chiedere un’intervista a Schettino, ma non ci fu nulla da fare. Partecipò a ben 72 udienze, durante le quali i due ebbero modo di conoscersi meglio, commentando l’andamento del processo e gli articoli che lei scriveva. Il loro rapporto rimase però cordiale e formale, tanto che continuavano a chiamarsi “comandante” e “dottoressa”. Nell’ottobre 2023, Cipriano lo raggiunse a Meta di Sorrento durante un permesso premio. Fu in quell’occasione che iniziò la loro relazione. La storia è proseguita durante i successivi permessi che gli venivano concessi. Un amore che oggi è destinato a continuare in libertà.