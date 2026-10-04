San Francesco, Bardi ad Assisi: “Valorizzare la sua eredità, impegno corale delle istituzioni”

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Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ad Assisi in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco rilancia l’impegno per “valorizzare la sua eredità” come “impegno corale delle istituzioni”

ROMA – In occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco d’Italia, ripristinata come festa nazionale, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha preso parte agli eventi istituzionali ad Assisi portando il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’evento è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A nome di tutte le Regioni e Province autonome italiane, Bardi ha offerto al Sacro Convento di San Francesco il progetto di restauro della tela “Madonna col Bambino e Santa Margherita di Antiochia”. L’opera, un dipinto a olio su tela del XVII secolo di autore ignoto, raffigura la Vergine col Bambino in gloria tra i cherubini, con ai piedi Santa Margherita d’Antiochia, ed è attualmente in stato di fragilità e degrado. Il progetto di recupero, curato da Sergio Fusetti, prevede un intervento completo di pulitura, consolidamento del telaio e della tela, oltre alla reintegrazione pittorica, con l’obiettivo di restituire alla collettività e ai pellegrini un prezioso patrimonio d’arte e di fede.

“È un onore rappresentare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in questa importante giornata per l’Italia – ha sottolineato il Presidente Vito Bardi -. La valorizzazione dell’eredità francescana e del patrimonio culturale dei nostri territori rappresenta un impegno corale delle istituzioni al servizio della memoria e dei valori di pace e fraternità”.