Antonio Infantino, ovvero la musica

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Da Fabrizio De André a Vinicio Capossela, il genio di Antonio Infantino torna alla luce con il doppio vinile “La ruota della vita” e il saggio “Faciti rota”: viaggio nella musica, nella filosofia e nelle visioni del fondatore dei Tarantolati di Tricarico

Fabrizio De Andrè diceva: «Antonio Infantino è tra i pochi artisti a cui davvero bisogna riconoscere il merito di aver riposto le basi della musica. Un vero rivoluzionario delle sonorità e dei ritmi del mondo». Non solo il cantautore genovese, ma hanno riconosciuto il genio del musicista e architetto, cantore, pittore e filosofo di Tricarico tantissime altre illustre personalità.

Da Fernarda Pivano curatrice della prefazione a metà degli anni sessanta de “I denti cariati e la patria”, prima raccolta di poesie di Infantino uscita per Feltrinelli, a Dario Fo che lo chiamò per gli spettacoli “Ci ragiono e canto” (1966) e “Mistero buffo” (1969). Da Moni Ovadia («Nel suo ambito è stato uno dei più grandi») a Vinicio Capossela che, dopo essere rimasto folgorato dal brano ”Avola” lo volle accanto per il disco “Canzoni della cupa” (2016), a Luigi Cinque il quale, oltre ad averci suonato in Brasile, Kenia, Colombia, ha girato su di lui l’eccezionale film-viaggio “The fabulos trickster” (2017).

ANTONIO INFANTINO IL VISIONARIO DI TRICARICO

Nell’universo infinito della musica di oggi che si sa del fondatore dei “Tarantolati di Tricarico”, delle sue nenie, “macarie”, litanie, urla cavernicole, di quelle performance “selvagge e primitive” impostate sulle sferragliate della propria chitarra e sul convulsivo ritmo dei cubba-cubba? Poco si conosce, almeno tra le giovani leve, e però rincuora ora l’uscita, quasi in contemporanea, del doppio album in vinile “La ruota della vita” (produzione Black Tarantella) con una tracklist di ventuno brani registrati dal vivo e del saggio-biografico del musicologo e musicista salernitano Antonio Nobile “Faciti Rota Antonio Infantino: da Tricarico a Tara’n Trance” (Eretica Edizioni, euro 16,00, pag.141).

DALL’ALBUM AL SAGGIO BIOGRAFICO

Il lavoro di Nobile ha indubbiamente il pregio di incastrare tutti i tasselli del percorso artistico del Nostro il quale non fu soltanto un “menestrello beat” che univa un registro di sperimentazioni all’energia della musica antica lucana ( da non confondere con folkore e le superficiali rivisitazioni della tradizione ), ma un visionario le cui accelerate delle sue folli sonorità, tarantate trova(va)no origine nei dettami della scuola orfico-pitagorica la quale secondo lui : «Se non ci fosse stata non avremmo avuto il Rinascimento fiorentino» .

LO SCIAMANO DELLA MUSICA LUCANA

Un filosofo della musica Antonio Infantino (1944-2018) che in quel “Faciti rota” (cioè “Fate ruota”) del titolo del libro di Nobile, nonché refrain-bussola di ogni concerto, designa anche la profondità di un pensiero umanista, del “facciamo ruota intorno al mondo perché il mondo è di tutti”. Tra le tante cose che fece Antonio Infantino (da architetto si vantava di aver curato in Brasile il progetto della nascita di una città) e le migliaia di concerti tenuti, pubblicò sette album, l’ultimo “Anthology of Taranta & Tarantella (2006) ha trovato vendite in tutto il mondo, invece il precedente “Tara’ nTrance” (2004) è un capolavoro in assoluto dell’ultimo cinquantennio.

IL CAPOLAVORO DI TARA

Nato da un precedente evento multimediale presentato alla Biennale di Venezia del 2000, il disco, dalle sorprendenti contaminazioni elettroniche, riuscì a conquistare il diciottesimo posto nella classifica dei jd americani. Il volume si dispiega anche come meta verso Firenze e Tricarico dove il “giramondo” Antonio Infantino “visse e sempre ritornava”, in questi luoghi del cuore Antonio Nobile conversa con Christina, una delle tre figlie del “maestro”, ed Agostino Cortese (detto “Agotrance”), storico componente dei “Tarantolati di Tricarico”, ma “Faciti rota…” è da riconoscere innanzitutto in un affondo negli studi multidisciplinari di un artista-sciamano, “seminale ed innovativo” che «Uniformò in se stesso l’arcaicità e la ricerca» ed inventò un battente e catartico loop di percussioni proiettato nel futuro.