Matera, annullata la proiezione di "The First Man" programmata per questa sera

MATERA - A causa di avverse condizioni meteo previste per la serata, la proiezione di The First Man programmata per questa sera è annullata.

L'evento era previsto per le ore 21.30 a Jazzo Gattini, per una serata speciale dedicata ai 50 anni della conquista della Luna come anteprima della settimana "Matera vista dalla Luna" della Fondazione Matera 2019.

Appuntamento rimandato dunque per "The First Man" di Damien Chazelle (USA 2018), film dedicato alla figura di Neil Armstrong (ingresso con il passaporto di Matera-Basilicata 2019, non è necessaria la prenotazione).

Parco Murgia Film e Cinergia Matera invitano a continuare a seguire le pagine Facebook per i prossimi appuntamenti.