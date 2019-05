Coppa del mondo di fioretto a squadre, la lucana Palumbo sul podio

Francesca Palumbo sale sul podio a Tauber, in Germania, nella gara valida per la Coppa del Mondo a squadre di fioretto femminile: l’Italia del CT Andrea Cipressa, formata anche da Arianna Errigo, Martina Batini e Alice Volpi, chiude infatti al terzo posto.

Francesca Palumbo è stata scelta dal CT Cipressa in sostituzione dell’indisponibile Elisa Di Francisca e non ha fatto rimpiangere l’olimpionica di Londra, risultando decisiva soprattutto nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti dopo aver dato un buon apporto anche nell’assalto dei quarti di finale agevolmente vinto sul Brasile.

Le Azzurre avevano infatti esordito in tabellone regolando le sudamericane con un netto 45-19 poi nei quarti si sono imposte per 45-41 sulla Polonia. In semifinale l’Italia ha ceduto il passo per 44-41 alla Russia, poi vincitrice della gara, ma si è rifatta battendo gli Stati Uniti col punteggio di 45-41 nella finale per il terzo posto.

COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE - Tauber, 5 maggio 2019

Finale

Russia b. Francia 45-33

Finale 3°-4° posto

ITALIA b. Stati Uniti 45-41

Semifinali

Russia b. ITALIA 44-41

Francia b. Stati Uniti 45-42

Quarti

ITALIA b. Polonia 45-41

Russia b. Giappone 45-14

Stati Uniti b. Corea del Sud 45-27

Francia b. Canada 45-35

Tabellone dei 16

ITALIA b. Brasile 45-19

Classifica (23): 1. Russia, 2. Francia, 3. ITALIA, 4. Stati Uniti, 5. Giappone, 6. Canada, 7. Polonia, 8. Corea del Sud.