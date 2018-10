POTENZA - Nicola Ragno non è più l’allenatore del Potenza. L’esonero (definito dal club come decisione consensuale) si è materializzato nella mattinata odierna. Con Ragno va via anche il suo secondo Alberga, mentre si attende l’ufficialità dell’interruzione del rapporto anche con il direttore sportivo Vincenzo De Santis. A sostituire Ragno sarà il siciliano Giuseppe Raffaele. L’esordio del tecnico - che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento allo stadio Viviani - è previsto per sabato prossimo, 13 ottobre, in casa del Rende.