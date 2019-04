Calcio, il sogno del Picerno si avvera: è Lega Pro

PICERNO (Potenza) – Il sogno del Picerno si avvera. Il pareggio dei rossoblù in casa contro il Taranto significa la matematica promozione in Lega Pro, con tre giornate di anticipo. Al “Donato Curcio” i pugliesi vengono neutralizzati in una partita caratterizzata da tensioni dentro e fuori dal campo, coi tarantini in dieci per oltre metà match in virtù dell'espulsione di Manzo. Saranno sei i cartellini gialli al novantesimo. Oltre 100 i tifosi tarantini al seguito della loro squadra del cuore.

La partita è iniziata con quasi mezz'ora di ritardo e non sono mancate le polemiche, né mancheranno. Ma oggi è il giorno della festa. La parata di Coletta al terzo dei 5 minuti di recupero su punizione di Marsili vale oro.

Appena domenica scorsa il Picerno aveva espugnato lo stadio “Italia” per 1-0 grazie alla rete di Santaniello (la tredicesima firma dell’attaccante napoletano era arrivata dopo neanche due minuti dal fischio d'inizio) davanti a circa 500 tifosi lucani.

Il sito BluNote riporta che «Favetta, Croce (espulso) e Manzo sono in ospedale perché sarebbero stati colpiti alle spalle da uno steward che avrebbe usato una cazzottiera. Croce sarebbe stato espulso perché avrebbe reagito all’aggressione».

Comunque sia, oggi la Leonessa di mister Giacomarro, del patron Curcio e del dg Mitro entra a testa alta fra i professionisti. Basta un pareggio per la storia.