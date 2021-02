Serie C, Cavese-Potenza verso il rinvio

0 shares Facebook

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Print

Tempo di lettura < 1 minuto

Cavese-Potenza di sabato 27 non si giocherà. Si attende solo l’ufficialità di una decisione che è nell’aria già da qualche giorno, visto che i salernitani, già nella gara contro il Monopoli, si sono presentati a ranghi ridotti per via di cinque positività al Covid –19.

L’esito dei tamponi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra- non ha dato effetti buoni. Il numero dei positivi si è alzato al punto che la società salernitana, in queste ore, chiederà il rinvio della gara con il Potenza e successivamente, visto il prevedibile provvedimento della Asl di Salerno, anche quello della successiva sfida con la Ternana in calendario il 3 marzo.

Intanto è stata definita la data del recupero di Potenza-ternana: si giocherà il 24 marzo alle ore 15.

0 shares Facebook

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Print



















COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA