Relitto di Monasterace, l’UniCal studia il tesoro sommerso

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L’Università della Calabria entra nel progetto “Altofondale” per lo studio del relitto greco di Monasterace. Scoperto nel 2023 a 500 metri di profondità, il relitto, con oltre 300 anfore, torna alla luce grazie al Piano “Grandi Progetti Beni Culturali”. L’Unical analizzerà i reperti ceramici per ricostruirne origine e tecniche produttive

Un’imbarcazione mercantile della Magna Grecia, adagiata da oltre 2.400 anni sui fondali del Mar Ionio, sta per essere riportata alla luce. Il relitto, individuato nel 2023 al largo di Monasterace durante gli studi di fattibilità per un impianto eolico offshore, custodisce un carico eccezionale: oltre 300 anfore databili tra il V e il IV secolo a.C..

IL RELITTO DI MONASTERACE E L’UNICAL

La scoperta ha immediatamente attivato un articolato progetto di tutela, recupero, conservazione e valorizzazione, coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con il supporto del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

IL PROGETTO ALTOFONDALE

Presentato ufficialmente sabato 5 settembre al Porto delle Grazie di Roccella Ionica, il progetto “Altofondale: tutela, conoscenza, ricerca e nuove prospettive” punta a restituire alle comunità locali una straordinaria testimonianza archeologica sommersa.

Grazie alla rilevanza scientifica e all’innovatività delle attività previste, “Altofondale” è inserito nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” del Ministero della Cultura, con un finanziamento superiore a 1,3 milioni di euro destinato al recupero, al restauro e alla futura valorizzazione museale dei reperti.

Le indagini in mare condotte con l’impiego di sofisticati ROV (robot sottomarini), capaci di operare a grandi profondità, e hanno coinvolto un team multidisciplinare composto da archeologi, biologi marini, geologi, fisici e chimici.

L’UNICAL NEL CUORE DELLA RICERCA

All’interno di questo percorso scientifico assume un ruolo significativo l’Università della Calabria, impegnata attraverso il gruppo di ricerca di beni culturali coordinato dal professor Mauro Francesco La Russa, direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST).

Il Dipartimento contribuirà in particolare all’analisi dei reperti ceramici, attraverso indagini finalizzate a ricostruirne l’origine e a comprendere le modalità con cui furono realizzati. Le attività scientifiche permetteranno inoltre di raccogliere informazioni sulle condizioni dei materiali dopo la lunga permanenza nell’ambiente marino e di fornire elementi utili alla definizione degli interventi di conservazione.

«Il nostro compito – sottolinea Mauro Francesco La Russa – sarà quello di studiare e caratterizzare i reperti ceramici per ricostruirne la provenienza e individuare i contesti produttivi, analizzando al tempo stesso le tecniche utilizzate per la loro realizzazione».

IL RELITTO DI MONASTERACE E IL CONTRIBUTO INTERDISCIPLINARE

La partecipazione dell’UniCal rafforza la dimensione interdisciplinare di “Altofondale”, mettendo a disposizione competenze e metodologie scientifiche a supporto delle attività di ricerca, conservazione e valorizzazione di una straordinaria testimonianza archeologica sommersa.

Lo studio delle anfore e degli altri manufatti ceramici consentirà non solo di approfondire le rotte commerciali del Mediterraneo antico e la produzione vinaria della Magna Grecia, ma anche di definire le migliori strategie di restauro e musealizzazione dei reperti, in vista di una futura fruizione pubblica.

UN PROGETTO PER IL TERRITORIO, DALLA SCOPERTA ALLA RESTITUZIONE

Il progetto “Altofondale” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni culturali, mondo accademico e comunità locali. La presentazione al Porto delle Grazie di Roccella Ionica ha voluto essere non solo un momento informativo, ma anche una “restituzione” simbolica del tesoro sommerso ai cittadini e alle istituzioni del territorio.

Per l’occasione è stato mostrato al pubblico anche il primo reperto recuperato dai fondali: la parte superiore di un’anfora, che insieme al resto del carico giaceva a circa 500 metri di profondità.

Con l’avvio delle prossime fasi di recupero e studio, il relitto di Monasterace si appresta a diventare uno dei simboli più importanti dell’archeologia subacquea italiana, capace di raccontare, attraverso le sue anfore, le antiche rotte commerciali che collegavano la Calabria al resto del Mediterraneo.