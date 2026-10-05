Motonautica, il pilota Gullo porta la Calabria sul tetto del mondo

2 minuti per la lettura

Motonautica, il Team Cinzano Sorbino è campione del mondo UIM Endurance nel Gruppo A-HOCR F1, decisivo il Grand Prix di Cervia-Milano Marittima, Gullo: «Un risultato che premia un grande progetto sportivo»

Claudio Gullo è campione del mondo di motonautica. Il pilota calabrese ha conquistato il titolo iridato 2026 UIM Endurance nel Gruppo A-HOCR F1 al volante del Team Cinzano Sorbino, insieme ai navigatori Diego Testa e Gianmaria Di Meglio.

«Ringrazio la famiglia Caffo, che mi supporta da vent’anni – ha commentato Gullo –. Nuccio e Pippo hanno creduto nel progetto di riportare Cinzano ai vertici mondiali della motonautica, dove era già stata protagonista negli anni Ottanta. Io e i miei compagni di squadra abbiamo cercato di ripagare questa fiducia nel miglior modo possibile. Vincere il titolo mondiale è il risultato più bello che potessimo ottenere».

La certezza matematica del Mondiale è arrivata al Grand Prix di Cervia-Milano Marittima soltosi qualche settimana fa, dove al team è bastato il piazzamento ottenuto in Gara 1 per mettere definitivamente al sicuro il titolo. Un risultato che corona una stagione internazionale costruita gara dopo gara e che riporta un pilota legato alla Calabria ai vertici della motonautica mondiale.

Il successo di Cervia affonda le radici nella prova disputata ad aprile a Malta. Nel primo appuntamento della stagione il Team Cinzano Sorbino aveva infatti ottenuto un secondo posto in Gara 1 e la vittoria nella seconda manche della domenica, raccogliendo punti preziosi nella corsa al titolo. A Cervia, nella prova decisiva, al fianco di Gullo nel ruolo di navigatore c’era Gianmaria Di Meglio, napoletano.

A completare l’equipaggio campione del mondo Diego Testa, anche lui protagonista della stagione che ha condotto il team alla conquista del titolo. Per Gullo la vittoria ha anche un forte significato calabrese. Il pilota è infatti tesserato con la D&D Jet Ski di Vibo Valentia, società presieduta da Filippo D’Aquolo, e da anni porta sui campi di gara nazionali e internazionali il legame con il territorio. Il titolo mondiale segna inoltre il ritorno ai vertici dell’Offshore del nome Cinzano, protagonista della motonautica già negli anni Ottanta. Un progetto sportivo sostenuto dalla famiglia Caffo, che ha accompagnato Gullo nel percorso verso il Mondiale. Un successo che premia dunque un intero equipaggio, ma che porta anche un pezzo di Calabria sul gradino più alto del podio mondiale.

Claudio Gullo, Diego Testa e Gianmaria Di Meglio chiudono così la stagione con il titolo UIM Endurance Gruppo A-HOCR F1, riportando l’Italia al vertice della specialità.