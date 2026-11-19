1 minuto per la lettura

Caserta, truffa del falso carabiniere a un’anziana di 81 anni: arrestato 19enne di Afragola e recuperati quattro chili d’oro.

CASERTA – Un ingente bottino composto da oltre quattro chilogrammi e mezzo tra gioielli e monili in oro è stato recuperato dai Carabinieri della Compagnia di Caserta, che hanno arrestato un 19enne originario di Afragola con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana del capoluogo. L’operazione ha preso il via durante un normale servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia dell’Arma ha notato il giovane salire frettolosamente a bordo di un’autovettura e ripartire in modo brusco e repentino.

Insospettiti dall’atteggiamento, i militari hanno raggiunto e fermato il veicolo per un accertamento. Nel corso della perquisizione, all’interno dell’abitacolo è spuntato un sacchetto contenente oltre tre chilogrammi di monili di vario genere e circa un chilogrammo e mezzo di gioielli in oro.

TRUFFA TELEFONICA AI DANNI DELL’ANZIANA DI CASERTA E LA RESTITUZIONE DEI PREZIOSI

Gli immediati riscontri investigativi hanno consentito di risalire all’identità della proprietaria dei preziosi, una donna di 81 anni residente a Caserta. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, l’anziana aveva ricevuto una telefonata sull’utenza fissa di casa. Dall’altra parte della cornetta un uomo qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, le aveva prospettato gravi problemi giudiziari per alcuni suoi familiari. Facendo leva sullo stato di agitazione e paura della vittima, il finto poliziotto l’aveva convinta a radunare tutti i gioielli custoditi in casa per consegnarli a un sedicente perito, incaricato di effettuare delle verifiche.

L’intera refurtiva recuperata sarà ora restituita alla legittima proprietaria. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e nei confronti dell’indagato vige il principio di presunzione di innocenza.