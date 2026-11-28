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Il nuovo Palasport di Lamezia Terme ottiene l’omologazione FIP per la pallacanestro: ospiterà la Viola Reggio Calabria in Serie B.

LAMEZIA TERME – Il nuovo Palasport di Lamezia Terme ha ottenuto ufficialmente l’omologazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Calabria, risultando così pienamente abilitato a ospitare le gare dei campionati nazionali e regionali. Proprio in virtù di questo riconoscimento, l’impianto lametino sarà immediatamente protagonista del basket di alto livello, accogliendo la Pallacanestro Viola Reggio Calabria in occasione della prossima giornata del campionato di Serie B Nazionale, a seguito della temporanea indisponibilità del PalaCalafiore.

LAMEZIA LA SODDISFAZIONE DI MURONE E PIRELLI PER L’OMOLOGAZIONE FIP DEL PALASPORT: «OSPITEREMO LA VIOLA REGGIO CALABRIA»

«Siamo profondamente orgogliosi di questo ulteriore risultato – dichiara il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone – che conferma la qualità, la modernità e la versatilità di una struttura strategica non solo per la nostra Città, ma per l’intero territorio regionale. Essere scelti per ospitare una realtà storica e blasonata come la squadra reggina in un campionato nazionale rappresenta motivo di grande prestigio istituzionale e consolida Lamezia Terme come punto di riferimento e centro nevralgico per la pallacanestro e per i grandi appuntamenti sportivi».

«L’omologazione federale rappresenta la naturale conseguenza del lavoro sinergico portato avanti per restituire alla comunità un impianto all’altezza delle competizioni più prestigiose – aggiunge l’Assessore allo Sport, Salvatore Pirelli –. Accogliere un club dal grande blasone come la Pallacanestro Viola è una straordinaria occasione di promozione per tutto il movimento cestistico locale e per i tanti giovani appassionati. Ringrazio la FIP Calabria per la fattiva collaborazione: questo palazzetto nasce proprio con la vocazione di essere una casa aperta alle eccellenze sportive e un motore di crescita per il territorio».

L’Amministrazione Comunale ribadisce così il proprio impegno nel fare del nuovo Palasport un polo d’eccellenza capace di attrarre manifestazioni di rilievo nazionale, promuovere la cultura dello sport e generare ricadute positive per l’intera comunità lametina.