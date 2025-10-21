Scomparso a Sinopoli, ritrovata l’auto a Marina di Curinga. Ricerche in corso di un 74enne

Ferdinando Rossi
Ferdinando Rossi, di 74 anni, residente a Sinopoli (RC) è scomparso. La sua auto ritrovata a Marina di Curinga, nel Lametino. A denunciarne la scomparsa il parroco della chiesa che l’anziano frequentava
È scomparso a Sinopoli, nel Reggino, la sua auto ritrovata a Marina di Curinga, nel Lametino. A denunciare la scomparsa di Ferdinando Rossi, 74 anni, residente a Sinopoli (Rc) il parroco della chiesa che l’anziano frequentava il parroco della chiesa di Sinopoli, che lo incontrava abitualmente in parrocchia. Attivate le ricerche, rinvenuta nel pomeriggio di ieri (20 ottobre) l’autovettura dell’uomo, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga nel Lametino.
ANZIANO SCOMPARSO A SINOPOLI, RICERCHE IN CORSO
In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa. Ricerche tuttora in corso da parte delle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario). Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, inviato anche l’automezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), incaricato del coordinamento delle operazioni.
CHIUNQUE ABBIA NOTIZIE CONTATTI IL 112
Alle attività di ricerca partecipano inoltre i carabinieri della stazione di Curinga, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal sindaco di Curinga e i volontari della Croce Rossa Italiana. Chiunque avesse informazioni o segnalazioni utili sull’avvistamento della persona scomparsa può contattare immediatamente, tramite il numero unico di emergenza 112, i carabinieri della stazione di Curinga o la sala operativa dei vigili del fuoco di Catanzaro.
