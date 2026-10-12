'Ndrangheta, sequestro da oltre 500mila euro a un imprenditore catanzarese

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Catanzaro, la DIA e la Questura hanno effettuato un sequestro beni per oltre 500mila euro a un imprenditore attivo nei settori della nautica e della rappresentanza di ricambi industriali. Sequestrati quote societarie, cinque immobili, un’autovettura e un rolex, polizze vita e buoni fruttiferi.

La Direzione Investigativa Antimafia e la Questura di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca nei confronti di un imprenditore catanzarese, Andrea Leone, 58 anni, attivo nei settori della nautica e della rappresentanza di ricambi industriali. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera il mezzo milione di euro.

SEQUESTRO DA OLTRE 500MILA EURO A IMPRENDITORE

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione Misure di prevenzione, sulla base della ritenuta pericolosità sociale dell’imprenditore, collegata al suo coinvolgimento in diversi procedimenti penali in contesti di criminalità organizzata. Gli accertamenti economico-patrimoniali, inoltre, disposti congiuntamente dal direttore della DIA e dal questore di Catanzaro, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza.

LA CONDANNA NELL’OPERAZIONE BASSO PROFILO

La Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione l’imprenditore coinvolto nell’operazione “Basso Profilo”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. La sentenza, pronunciata il 24 febbraio 2026, riguarda il reato di associazione mafiosa.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe fatto parte della locale di ’ndrangheta di Cutro. Sarebbe stato un riferimento per l’articolazione collegata alla cosca Bagnato di Roccabernarda, nel Crotonese. Gli inquirenti gli attribuiscono un contributo di natura imprenditoriale al gruppo criminale, fornito a partire dal 2005.

In particolare, l’uomo sarebbe stato al vertice di un’organizzazione in grado di produrre sistematicamente fatture per operazioni inesistenti, destinate a soddisfare le esigenze di altri imprenditori ritenuti riconducibili a consorterie mafiose alleate.

I BENI SOTTO SEQUESTRO ALL’IMPRENDITORE

Gli approfondimenti patrimoniali avrebbero individuato beni intestati o comunque riconducibili all’imprenditore, ritenuti frutto di attività illecite o del reimpiego dei relativi proventi. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato una sproporzione tra il valore degli asset e i redditi dichiarati.

Il sequestro ha riguardato un’attività d’impresa a Catanzaro, due quote societarie, cinque immobili, due beni mobili – tra cui un’autovettura e un orologio di lusso – e tre rapporti finanziari, costituiti da polizze vita e buoni fruttiferi. Il valore complessivo supera i 500mila euro.

Il provvedimento è finalizzato alla confisca e rientra nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniale.