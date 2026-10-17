‘Ndrangheta, il procuratore Curcio: «Le cosche agiscono nei mercati finanziari»

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La minaccia cresce nell’indifferenza, il procuratore capo di Catanzaro Salvatore Curcio lancia l’allarme: «La ‘ndrangheta agisce nei mercati finanziari»

CATANZARO – «La prima regola della ’ndrangheta è non fare rumore». Il procuratore Salvatore Curcio richiama il pericolo delle infiltrazioni nell’economia, mentre la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo annuncia un emendamento sulle pensioni dei testimoni di giustizia. Sono i temi centrali di “TAM – Talk About Mafia”, promosso dalla Commissione Criminalità Organizzata dell’Anm all’Itis “E. Scalfaro”.

Curcio denuncia «un grave arretramento nella percezione pubblica della minaccia mafiosa». Guardare soltanto agli episodi violenti significa trascurare la capacità delle cosche di mimetizzarsi: «Le organizzazioni criminali agiscono soprattutto nelle pieghe dei mercati finanziari e societari». Servono quindi prevenzione, controlli amministrativi e trasparenza, oltre alla repressione.

Il procuratore esprime preoccupazione per le limitazioni alle intercettazioni, che a suo giudizio rischiano di ostacolare le indagini sui legami tra cosche, imprese e pubblica amministrazione. Richiamando Paolo Borsellino, avverte: «La ’ndrangheta si nutre anche del nostro disinteresse e della nostra indifferenza».

Colosimo, collegata da Roma dopo la cancellazione del volo, raccoglie le richieste sulla tutela di chi denuncia: «È arrivato il momento di fare di più». Dopo anni sotto protezione, i testimoni possono ritrovarsi senza lavoro e contributi sufficienti per la pensione. Ricordando Teresa Potenza, osserva: «Hai lasciato tutto per testimoniare e lo Stato non ti ha nemmeno pagato i contributi».

Sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la presidente afferma che la giovane era stata accompagnata sul piano psicologico, lavorativo ed economico e ribadisce: «Denise è e rimane una testimone di giustizia».

Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Dda, presenta dieci proposte, tra contribuzione figurativa, lavoro, casa, sostegno psicologico e garante nazionale: «Chi sceglie la giustizia deve avere uno stipendio e non un sussidio».

Marisa Manzini illustra “Liberi di scegliere”, nato dall’esperienza di Roberto Di Bella, richiamando Lea Garofalo, Giuseppina Pesce e Tita Buccafusca. Giulia Pantano invita a evitare semplificazioni sui ruoli femminili nelle cosche. Lucia Antonella Bongiorno evidenzia i tempi stretti del Riesame; Camillo Falvo difende la necessità dei maxiprocessi, chiedendo risorse e garanzie: «Le statistiche si pesano, non si contano».

Apre Stefano Ammendola, modera Giuseppe Amato. Nei saluti il procuratore generale Giuseppe Lucantonio ricorda Agnese Borsellino. Il presidente del Tribunale Giuseppe Spadaro richiama gli organici, la consigliera Csm Maria Vittoria Marchianò la tutela dei minori. Il presidente della Ges Anm Giovanni Strangis l’impegno civile. Intervengono anche Enza Matacera per l’Ordine degli avvocati e Francesco Iacopino per la Camera penale. Assente per salute, Anna Introini invia un messaggio sulla sofferenza del processo per Lea Garofalo, che «merita rispetto e silenzio».