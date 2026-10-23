Lamezia Terme, droga nel garage, arrestato pusher

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Lamezia Terme, i Carabinieri arrestano un pusher 40enne con marijuana, hashish e cocaina nascosti nel garage. Sequestrata droga per oltre 16mila euro

Un 40enne del posto di Lamezia Terme arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo sarebbe riuscito a nascondere nel garage della sua abitazione marijuana, hashish e cocaina, per un valore complessivo stimato in oltre 16mila euro.

DROGA NEL GARAGE, ARRESTATO PUSHER

Durante i controlli, i militari hanno individuato oltre 1,2 chili di marijuana, suddivisi in 33 involucri. Nel medesimo locale trovati anche 212 grammi di hashish, ripartiti in due panetti e due dosi, e 32 grammi di cocaina, già frazionati in 22 dosi.

Il garage, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato utilizzato come vero e proprio deposito della droga. I Carabinieri hanno inoltre recuperato materiale destinato alla pesatura, al taglio e al confezionamento delle sostanze, elemento che avrebbe rafforzato il quadro indiziario di un’attività di spaccio.

IL SEQUESTRO DELLA DROGA

Tutto lo stupefacente e il materiale rinvenuto posti sotto sequestro e saranno sottoposti ad analisi. Secondo le stime degli investigatori, la vendita al dettaglio delle sostanze sequestrate avrebbe potuto generare un incasso superiore a 16mila euro.

PUSHER IN ARRESTO

Il 40enne condotto presso la Casa circondariale di Catanzaro, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità dell’arrestato dovrà essere accertata in sede giudiziaria e diventerà definitiva solo in caso di condanna passata in giudicato.