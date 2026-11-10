Squillace, rubati nove fucili e gioielli in casa, quattro ai domiciliari

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Rubati nove fucili e monili in oro in un’abitazione di Squillace. Quattro persone ai domiciliari, indagini dei carabinieri di Catanzaro. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul furto in un’abitazione di Squillace, nel Catanzarese. Dall’abitazione sottratti nove fucili da caccia e monili in oro. I carabinieri di Catanzaro hanno eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. Uno dei quattro era già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il furto di fucili in una abitazione di Squillace Le indagini sono partite dal furto commesso il 30 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riferito dai carabinieri in una nota, tre degli indagati si sarebbero introdotti nell’immobile approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo aver forzato una porta. Una volta all’interno, avrebbero danneggiato la rastrelliera blindata nella quale il proprietario custodiva legalmente i nove fucili da caccia. Si sarebbero quindi impossessati delle armi e dei monili in oro, per poi allontanarsi su un’autovettura procurata per l’occasione. Telecamere e un cellulare per ricostruire i movimenti Le testimonianze, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti sul contenuto di un telefono cellulare sequestrato avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire la preparazione del furto e le successive fasi di trasporto e occultamento delle armi. Secondo la ricostruzione investigativa, il colpo sarebbe stato pianificato attraverso accordi sul giorno e sull’orario dell’azione. Gli indagati avrebbero inoltre conosciuto sia l’assenza dei proprietari sia la presenza dei fucili nell’abitazione. Le armi sarebbero state trasferite inizialmente in un magazzino nella disponibilità di uno degli indagati. Le immagini degli impianti di videosorveglianza avrebbero poi documentato una successiva consegna di armi al quarto destinatario della misura cautelare, al quale viene contestata la ricettazione. Il passaggio sarebbe avvenuto caricando le armi nel bagagliaio di un secondo veicolo a lui in uso. I fucili non erano stati recuperati alla data dell’ordinanza Nel disporre gli arresti domiciliari, il gip ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando anche il rischio di un’ulteriore circolazione delle armi sottratte, che non risultavano recuperate alla data dell’ordinanza. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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