Tenta di buttarsi dal ponte, salvato dai carabinieri a Lamezia

1 minuto per la lettura

Tenta di lanciarsi da un ponte a Lamezia Terme, salvato dai carabinieri che lo afferrano per un braccio

LAMEZIA TERME – I carabinieri evitano che un giovane di 23 anni si lanciasse dal ponte sul torrente Piazza in pieno centro cittadino. Erano le 3 della notte scorsa quando i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme, nel corso di servizio perlustrativo, hanno evitato che un giovane di 23 anni, originario di un comune del nord Italia e in villeggiatura nel territorio lametino, portasse a compimento i propri intenti suicidari. I militari, transitando in via Aldo Moro di Lamezia Terme, sul ponte sul Torrente Piazza, hanno notato il giovane scavalcare il parapetto e che, alla loro vista, si aggrappava alla ringhiera minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto se qualcuno si fosse avvicinato a lui. I carabinieri si avvicinavano al giovane parlando con lui per circa 30 minuti per comprendere le motivazioni alla base delle sue intenzioni e, nel contempo, per convincerlo a desistere.

Percependo la situazione di reale pericolo e l’effettivo convincimento del giovane a togliersi la vita, approfittando di una sua distrazione, lo afferravano per un braccio e lo stesso si lasciava cadere, restando sospeso nel vuoto trattenuto per un braccio dai militari. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, il giovane veniva sorretto dalla sola forza dei carabinieri che, in un estenuante sforzo a mani nude, lo tenevano da un braccio nonostante tentasse di divincolarsi dalla presa. Con l’ausilio dei vigili del fuoco giunti sul posto, il giovane veniva imbracato e, in piena sicurezza, riportato sulla sede stradale dove veniva soccorso da personale del 118 che lo trasportava all’ospedale di Lamezia Terme per gli accertamenti e le cure del caso.