Pianopoli, incendio alla discarica: sopralluogo del sindaco e dell’Arpacal

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Incendio alla discarica di Pianopoli: sopralluogo del sindaco Cuda e dell’Arpacal per i rilievi ambientali e le indagini sul rogo.

PIANOPOLI- Sull’incendio della discarica di località Carratello, le indagini cercheranno di fare luce sulle origini, che ha creato grande preoccupazione specie per la comunità locale, si registra la preoccupazione del primo cittadino, Valentina Cuda che assieme al tecnico comunale ha voluto monitorare da vicino l’evoluzione del rogo e gli interventi messi in atto pe domarlo, con la presenza del dottor Iannone, direttore generale dell’Arpacal, intervenuto con la sua squadra per attivare tutti i controlli ambientali necessari per capire eventuali implicazioni sulla salute dei cittadini.

INCENDIO ALLA DISCARITA DI PIANOPOLI, CUDA: «TUTELEREMO LA NOSTRA COMUNITÀ»

Il sindaco ha voluto, altresì, ringraziare anche l’operato dell’assessore regionale Antonio Montuoro. Ma, il ringraziamento più rilevante va assegnato al lavoro incessante e professionale dei Vigili del Fuoco e del personale della discarica. «Voglio rassicurarvi, chiosa il sindaco, andremo fino in fondo a questa vicenda. Faremo piena luce sulle dinamiche dell’accaduto e metteremo in atto ogni azione necessaria per tutelare la nostra comunità».