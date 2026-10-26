Scontro autobus-furgone tra Petrizzi e San Vito sullo Jonio: tre feriti

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Trasportati in ospedale dopo l’incidente lungo la Strada provinciale tra Petrizzi e San Vito sullo Jonio, coinvolti un autobus e un furgone

Tre feriti nello scontro tra un autobus e un furgone lungo la Strada provinciale 120 che collega i territori Petrizzi e San Vito sullo Jonio in provincia di Catanzaro. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 26 ottobre 2026. ​Il sinistro ha visto coinvolti un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria, con a bordo alcuni passeggeri, e un furgone di proprietà di una ditta privata adibito al trasporto di pneumatici.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è arrivata prontamente sul posto e ha subito constatato che il conducente del furgone, rimasto inizialmente incastrato all’interno dell’abitacolo, era già stato estratto dal mezzo interessato dallo scontro. I vigili del fuoco hanno quindi subito messo in sicurezza i due veicoli coinvolti nell’incidente e l’intera area interessata dal sinistro.

In ospedale dopo lo scontro tra Petrizzi e San Vito sullo Jonio

​I feriti sono due donne che viaggiavano a bordo dell’autobus delle Ferrovie della Calabria (trasportate subito in ospedale senza apparenti lesioni gravi) e il conducente del furgone, anch’egli trasferito nel nosocomio. Oltre ai sanitari in forze al 118 arrivati sul luogo con due mezzi di soccorso, due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia locale del Comune di Petrizzi sono intervenute prontamente sul posto per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.