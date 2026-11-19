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Prosegue il progetto di superamento del campo rom di Scordovillo. Trasferiti in appartamenti i 2/3 dei residenti nell’accampamento, abbattute altre 4 baracche

LAMEZIA TERME – Già trasferiti in appartamenti, con conseguenziale abbattimento delle relative baracche e rimozione dei rifiuti speciali, i 2/3 circa del totale residenti nell’accampamento rom di Scordovillo (un questione atavica mai risolta in 40 anni). In particolare, delocalizzati ulteriori 22 cittadini di etnia rom e alloggiati in appartamenti ubicati nel comune di Lamezia Terme. Abbattute 4 ulteriori baracche. Mentre la politica locale discute, dunque, prosegue il progetto di superamento del campo rom di Scordovillo (una vicenda legata anche all’aggressione subita al Comune dall’assessore Mimmo Gianturco).

PROCESSO ORGANIZZATIVO CONDIVISO DOPO PROTOCOLLO DEL 2024

Le ulteriori operazioni sono state annunciate dalla prefettura di Catanzaro proprio alla vigilia del Consiglio comunale aperto di oggi : «Tale ultimo intervento – fa sapere la prefettura – è un ulteriore tassello che si inserisce in forme di collaborazione non estemporanee ma calate in un processo organizzativo condiviso, che ha preso le mosse dalla forte esigenza di superare l’accampamento sito in Scordovillo, totalmente incompatibile, anche sotto il profilo igienico-sanitario, con il concetto di residenzialità».

«Il lavoro sinergico svolto dalla Regione Calabria, da questa prefettura e dalle Forze dell’Ordine, dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, dall’Aterp, dall’Ente del Terzo settore individuato dall’Amministrazione regionale e con il supporto del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Generale Giuseppe Vadalù che ha preso le mosse da un apposito protocollo stipulato nel 2024 tra la Regione Calabria, questa prefettura e il Comune di Lamezia Terme – spiega in una nota ol prefetto Clemente Di Nuzzo – sta consentendo l’attuazione di una risposta complessiva per il superamento dell’insediamento».

«GLI INTERVENTI CONTINUERANNO CON ATTIVITA’ COORDINATE»

«Tale operato – prosegue il prefetto – è coerente ed in linea con l’obiettivo portato avanti dal presidente della Regione Occhiuto e fortemente sostenuto dal sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro, di assicurare un’alternativa alloggiativa dignitosa ai residenti e, soprattutto, ai minori e alle persone con disabilità e di avviare al contempo il definitivo recupero ambientale dell’area, risolvendo, grazie all’apporto corale di tutti gli enti coinvolti, una problematica che si trascina da lungo tempo».

«Nei prossimi giorni, pertanto, continueranno gli interventi e le attività coordinate – si evidenzia ancora dalla prefettura – per restituire dignità alloggiativa alla popolazione ancora residente nell’accampamento e superare, quindi, definitivamente tutte quelle criticità di tipo sociale, ambientale e sanitario che a lungo e per troppi anni hanno identificato l’intera area di Scordovillo». All’esito della operazione svoltasi e in vista delle prossime, il prefetto Di Nuzzo ha ringraziato il questore Giuseppe Linarese «per l’efficace coordinamento delle attività di ordine pubblico e di sgombero, nonché gli altri vertici provinciali delle Forze di Polizia per l’indispensabile supporto alle operazioni».