Catanzaro, confisca della Dia: 4,8 milioni presi alla ‘ndrangheta

La Dia di Catanzaro confisca ben 4,8 milioni di euro alla ‘ndrangheta, smantellando un sistema di imprese fantasma che evadevano tasse e frodavano l’Erario. Sei condannati per reati mafiosi hanno perso beni immobili, veicoli e conti bancari.

CATANZARO- Un duro colpo è stato inferto alla ‘ndrangheta con la confisca di beni per un valore di circa 4,8 milioni di euro da parte della Direzione Investigativa Antimafia (Dia). L’operazione, scaturita dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello di Catanzaro. E, rappresenta il culmine dell’indagine “Profilo Basso”, condotta dalla Dia di Catanzaro e conclusasi nel gennaio 2021.

IL CUORE DELL’INDAGINE: IMPRESE FANTASMA E FRODE FISCALE

La confisca ha colpito sei individui, condannati per associazione a delinquere, emissione di fatture false, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, reati aggravati dall’agevolazione mafiosa. Le indagini hanno rivelato come i sei, in stretta collaborazione con i vertici delle locali di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro e Roccabernarda (Crotone), avessero creato un sofisticato sistema di imprese “cartiere”. Queste aziende fantasma emettevano fatture per operazioni inesistenti. Consentendo ad altre imprese colluse di evadere ingenti somme di imposte sui redditi e IVA, oltre a ottenere rimborsi illeciti dall’Erario per crediti fiscali fittizi.

DIA DI CATANZARO CONFISCA BENI: UN DURO COLPO AL PATRIMONIO DELLA CRIMINALITÀ

La confisca ha riguardato un ampio spettro di beni, tra cui immobili, veicoli, conti bancari e disponibilità finanziarie, tutti riconducibili ai sei condannati. Questo sequestro patrimoniale rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata, privando le cosche di risorse fondamentali per il loro sostentamento e per il finanziamento delle loro attività illecite.

L’operazione “Profilo Basso” e la successiva confisca dimostrano l’efficacia delle indagini della DIA. E, la determinazione delle autorità nel contrastare la ‘ndrangheta e le sue ramificazioni economiche. Questo successo rappresenta un segnale forte e chiaro: lo Stato è presente e agisce con fermezza per smantellare le strutture criminali e ripristinare la legalità nel territorio.