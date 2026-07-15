Processo Svevia, confermate in appello 30 condanne per i narcos di Lamezia, due assolti

3 minuti per la lettura

Processo Svevia, confermate in appello 30 condanne per i narcos del quartiere Capizzaglie di Lamezia, due assolti

LAMEZIA TERME – Confermate 31 condanne (per la maggior parte con pene ridotte rispetto alla sentenza di primo grado) e 2 assolti. Questa la sentenza della Corte di appello di Catanzaro (presidente Alessandro Bravin; a latere Maria Rosaria di Girolamo e Giovanna Mastroianni) nei confronti di 33 imputati che a ottobre del 2024 erano stati condannati in primo grado con il rito abbreviato al processo scaturito dall’operazione Svevia di febbraio 2023, coordinata dalla Dda e che portò all’arresto di 46 persone (40 in carcere, 6 ai domiciliari mentre per 3 il gip dispose l’obbligo di presentazione alla Pg).

Le indagini e i collegamenti con i Casamonica

Le indagini, coordinate dei pm Elio Romano e Chiara Bonfadini, furono eseguite dal Nucleo Operativo e dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Lamezia diretta dal maggiore Valentino Luce ed eseguite dal maresciallo Vito Margiotta. Indagini che smantellarono una presunta organizzazione dedita allo spaccio di droga, fortemente radicata nel quartiere Capizzaglie di Lamezia e al cui vertice ci sarebbe stato Antonio Galiano della cosca Giampà (condannato in primo grado a 30 anni al processo con rito ordinario) con saldi canali di approvvigionamento che dal Reggino, passando da San Luca e Rosarno, fino alla Capitale grazie alla collaborazione con il clan dei Casamonica. Il sodalizio poteva contare anche su di un’ampia disponibilità di armi.

I ruoli

I ruoli di promotori e organizzatori sarebbero stati riconosciuti a Giorgio Galiano, che sfuggì a un agguato mafioso nel 1997, ritenuto dominus assoluto del sodalizio, il quale – stando alle accuse – dettava direttive ai propri figli Antonio e Angelo di 34 anni sulle modalità di conduzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, impartiva disposizioni su come dovevano comportarsi gli spacciatori ed acquirenti, sul linguaggio criptico da utilizzare, sulle modalità di custodia della droga e del denaro. Un contesto che emerse dalle migliaia di intercettazioni.

Appello processo Svevia a Lamezia, le condanne e le assoluzioni:

Damiano Amato detto “Pinuzzo”: 9 anni (confermata) Daniele Amato. 7 anni 5 mesi e 10 giorni (primo grado 9anni e 8 mesi) Giuseppe Amendola: due anni e 4 mesi, assolto in appello dal reato di associazione e da due reati di detenzione a fine di spaccio (in primo grado 10 anni e 4 mesi, difeso dall’avvocato Giuseppe Spinelli) Alexandra Arcuri: 1 anno e 8 mesi (confermata) Sandro Berlingeri: 13 anni e 8 mesi (confermata) Fabrizio Berlingieri: 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (primo grado 8 anni e 4 mesi) Gabriella Berlingieri: assolta per associazione mafiosa, prescrizioni per alcuni capi (primo grado 7 anni e 8 mesi) Sandro Bevilacqua: 7 anni e 9 mesi (primo grado 13 anni e 8 mesi) Tommaso Boca: 2 anni e 5 mesi (primo grado 7 anni, 4 mesi e 20 giorni) Caterina Butruce: 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (primo grado 11 anni Bruno Cappellano: 9 anni (primo grado 11 anni e 4 mesi) Maria Giovanna Curcio: 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (primo grado 11 anni Pietro Giovanni D’Agostino: 7 anni e 8 mesi (primo grado 10 anni) Salvatore D’Agostino: 7 anni e 5 mesi (primo grado 8 anni, 4 mesi) Valentina De Vito: 1 anno e 4 mesi (primo grado 1 anno e 6 mesi) Angela Franceschi: 7 anni, 7 mesi e 10 giorni (primo grado 9 anni) Angelo Galiano: (classe 89) 4 anni e 20 giorni (primo grado 10 anni) Angelo Galiano: (classe 90) 7 anni e 9 mesi (primo grado 10 anni e 4 mesi) Antonio Galiano: 20 anni (confermata) Francesco Galluzzi: 4 anni (confermata) Antonio Giampà detto “Tony Tony” 7 anni e 4 mesi (primo grado 11 anni) Hans George Holzhausen: 4 anni, assolto per associazione mafiosa e altri capi (primo grado 8 anni) Pasquale Iannelli: 8 anni (confermata) Salvatore Andrea Licari: 4 anni, 6 mesi e 20 giorni (confermata) Yuri Lupparelli: 3 anni e 8 mesi (primo grado 8 anni) Battista Onorato: 17 anni e 6 mesi (confermata) Antonio Palermo: 4 anni, assolto da associazione mafiosa e da alcuni capi (primo grado 8 anni) Gianluca Paradiso detto “pitorro” : assolto (primo grado 7 anni e 4 mesi) Antonio Perri detto “coccio d’olivo” : 8 anni, 5 mesi e 10 giorni (primo grado 17 anni) Marco Perri 7 anni, 11 mesi e 10 giorni (primo grado 13 anni e 4 mesi) Eugenio Torcasio: 4 anni e 2 mesi, assolto dall’associazione mafiosa (primo grafo 9 anni, 8 mesi) Ugo Torcasio: 4 anni, 2 mesi e 20 giorni, assolto dall’associazione mafiosa (primo grado 9 anni e 4 mesi) Antonio Ventura detto “pupello” :2 anni e 5 mesi (primo grado 7 anni, e 8 mesi

Collegio difensivo

A difendere gli imputati gli avvocati Giuseppe Spinelli, Renzo Andricciola, Leopoldo Marchese, Salvatore Cerra, Ramona Gualtieri, Francesco Gambardella, Teresa Bilotta, Antonio Larussa, Lucio Canzoniere.