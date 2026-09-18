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Frodi digitali: il Giudice di Pace di Catanzaro condanna Postepay al rimborso. I codici non bastano per scaricare la colpa sul cliente.

CATANZARO – Le frodi digitali non possono trasformarsi in una tassa occulta a carico dei consumatori. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catanzaro, Francesco Lecce, condannando Postepay al rimborso integrale delle somme sottratte da una carta Postepay Evolution, svuotata tramite SMS apparentemente ufficiali e telefonate di falsi operatori. La sentenza fissa un principio netto: l’uso di codici e credenziali non basta a scaricare automaticamente la responsabilità sull’utente.

FRODI DIGITALI, CONDANNA PER POSTEPAY: LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Chi gestisce strumenti di pagamento elettronici e ne trae un profitto ha l’onere di provare di aver adottato contromisure realmente idonee contro rischi ormai noti. Il cittadino, privo di specifiche competenze tecniche, non può essere considerato l’unico baluardo di un sistema complesso. Come evidenziato dal vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto, la decisione ribadisce che la colpa grave non si può semplicemente presumere e che la sicurezza informatica resta un preciso dovere professionale dell’intermediario.