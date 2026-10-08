Lamezia, danneggiamento d’auto dopo lancio di petardi rinviato a giudizio un farmacista

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Lamezia Terme, danneggiamento d’auto dopo lancio di petardi, rinviato a giudizio un farmacista che erano stato denunciato.

LAMEZIA TERME – Un farmacista (A.M.) è stato rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale relativo a un episodio che avrebbe coinvolto il lancio di petardi e il danneggiamento di un’autovettura. Secondo quanto contestato nell’ambito dell’inchiesta, i fatti sarebbero avvenuti a Lamezia Terme e avrebbero determinato il danneggiamento di un autovettura , a seguito dell’esplosione di un petardo. La vicenda è ora approdata alla fase dibattimentale, nella quale dovranno essere accertate le eventuali responsabilità dell’imputato.

Il rinvio a giudizio, infatti, non equivale a una condanna, e ogni responsabilità penale dovrà essere eventualmente accertata con sentenza definitiva. Le persone offese difese dall’ avvocato Antonio Larussa hanno denunciato i fatti e chiesto che vengano accertate le responsabilità per i danni subiti. Sarà ora il giudice, nel contraddittorio tra le parti, a valutare il quadro probatorio e la fondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura di Lamezia.