Lamezia, avvocato accusato di maltrattamenti in famiglia torna in libertà

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L’avvocato arrestato a Lamezia Terme per presunti maltrattamenti e minacce alla ex moglie è tornato in libertà: il Gip ha disposto la misura del braccialetto elettronico

LAMEZIA TERME – Torna in libertà con braccialetto elettronico l’avvocato che nei giorni scorsi era finito in carcere per presunte minacce e soprusi alla ex moglie. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, il gip ha disposto la scarcerazione con il braccialetto elettronico per il professionista che era arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

AVVOCATO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI TORNA IN LIBERTÀ

Tre anni di presunte minacce e soprusi nei confronti della ex moglie. Condotte violente messe in atto anche davanti al loro figlio. Queste le contestazioni mosse all’avvocato. Accuse che la ex moglie avrebbe, inoltre, documentato contro il congiunto al quale, una sentenza del tribunale di Lamezia Terme, gli consentiva l’affidamento congiunto.