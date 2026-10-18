Lamezia, chiusa per interdittiva antimafia, azienda riparte dopo quattro anni di inattività

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Lamezia, chiusa per interdittiva antimafia a seguito dell’operazione Quinta bolgia, azienda riparte dopo quatto anni di inattività

LAMEZIA TERME – L’imprenditore lametino del settore funerario, Pasqualino Rocca, dopo oltre quattro anni di difficoltà vede concretizzarsi un importante progetto: l’apertura della nuova casa funeraria in via Sant’Umile da Bisignano a Lamezia Terme. Un traguardo tutt’altro che scontato, raggiunto al termine di un percorso iniziato nel marzo 2022, quando la prefettura di Catanzaro ha notificato alla società Onoranze Funebri & Servizi di Pasqualino Rocca S.r.l. un’interdittiva antimafia, conseguenza dell’operazione Quinta bolgia. Il processo si è concluso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Catanzaro ha sgretolato l’inchiesta.

In seguito, il Comune ha disposto la cessazione dell’attività. Da allora sono trascorsi oltre quattro anni, segnati da vicende amministrative e giudiziarie, difficoltà economiche e sacrifici personali. Un periodo durante il quale la famiglia Rocca non ha mai abbandonato la volontà di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale, sostenendo con determinazione un progetto nel quale ha continuato a credere anche nei momenti più complessi.

NEL DICEMBRE 2025 IL CONTROLLO GIUDIZIARIO

L’avvocato Danilo De Fazio, amministrativista del foro di Lamezia Terme, che dal 2022, legale della società, ha seguito le diverse fasi della vicenda, dalle iniziative dinanzi alla giustizia amministrativa alle interlocuzioni istituzionali, fino al procedimento che ha condotto, nel dicembre 2025, all’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario affidato al colonnello dei carabinieri in congedo Antonio Strangis, che ha assunto la guida amministrativa della società in una fase particolarmente delicata, accompagnandone la riorganizzazione e il percorso di ripresa. Il suo contributo si è inserito in un più ampio progetto di rafforzamento dell’assetto organizzativo, della trasparenza gestionale e dei presidi di legalità.

Accanto alla famiglia, alla nuova amministrazione e alla difesa legale, ha operato un team di professionisti che ha seguito con impegno gli aspetti burocratici, tecnici, societari e amministrativi, rendendo possibile il superamento di un articolato percorso autorizzativo e l’adeguamento dell’impresa ai requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il 16 ottobre scorso, con il rilascio della certificazione da parte del Comune di Lamezia Terme, raggiunto l’ultimo importante traguardo amministrativo verso l’apertura della nuova struttura Per Pasqualino Rocca e la sua famiglia, dopo quattro anni, si apre finalmente un nuovo capitolo.