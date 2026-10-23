Lamezia, processo “bar del vino” contro lo spaccio di droga: 4 assolti

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Lamezia Terme, assolti quattro imputati al processo “Bar del Vino” contro una presunta organizzazione di spacciatori di droga.

LAMEZIA TERME – Tutti assolti i quattro imputati del processo con rito ordinario scaturito dall’operazione “Bar del Vino” scattata contro una presunta associazione dedicata al narcotraffico, con base logistica a Lamezia Terme, documentata attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, dove venditori e acquirenti concordavano il luogo di incontro per smerciare diversi quantitativi di droga, soprattutto cocaina e per non dare nell’occhio usavano un linguaggio criptato, chiamando la sostanza stupefacente “pantaloni”, “paninetto”, “documenti”.

Un’organizzazione che “si dava da fare” per agevolare il clan Giampà con una serie di cessioni di droga dall’ottobre 2016 al 28 giugno 2017. E’ stato documentato che lo spaccio di cocaina avveniva al “Bar del Vino”, gestito da Giuseppe Costanzo, che subì un danneggiamento dalla cosca Cerra – Torcasio -Gualtieri.

PROCESSO AI PRESUNTI SPACCIATORI DI DROGA A LAMEZIA: LE ASSOLUZIONI

Il Tribunale collegiale di Lamezia Terme (presidente Angelina Silvestri; giudici Gianmarco Angelini e Brigida Candella) ha assolto, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avvocato Antonio Larussa, Eleonora Tropea dall’accusa di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste, l’ha assolta da due contestazioni in tema di stupefacenti perché il fatto non sussiste, da una per non aver commesso il fatto, da un’altra perché il fatto non sussiste ed in relazione ad altro episodio ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

E in accoglimento delle deduzioni difensive dell’avvocato Salvatore Cerra, ha assolto Giuseppe Cappello, dall’accusa di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste e da un reato fine per non aver commesso il fatto; per un altro imputato, Francesco Caruso, sempre difeso dall’avvocato Cerra, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione dall’accusa di narcotraffico sempre per insussistenza del fatto storico e da due fattispecie in tema di violazioni legge stupefacenti perché il fatto non sussiste e per non averlo commesso.

Infine, assolta anche Filomena Tropea (difesa dall’avvocato Alessandro Rocca) dall’accusa di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico perché il fatto non sussiste, dichiarando la prescrizione per altri due reati a lei contestati. Agli stessi imputati venivano contestatati reati in tema di stupefacenti.