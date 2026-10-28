Lamezia, omicidio Trovato, definitive le condanne, le motivazioni

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La Cassazione deposita le motivazioni sull’omicidio di Gino Trovato a Lamezia: definitive le condanne per Paola e Monteleone, esclusa la legittima difesa

LAMEZIA TERME – «La Corte d’Appello ha esaminato analiticamente tutti gli episodi pregressi, emergenti dagli atti, che hanno contribuito ad alimentare la conflittualità platealmente esplosa nella vicenda del 7 marzo 2022 e che costituiscono riprova del fatto che l’aggressione non poteva ritenersi improvvisa e inaspettata. E che la circostanza che entrambi gli imputati erano all’oscuro del fatto che ognuno dei due fosse armato è del tutto inverosimile, e che non v’è dubbio, tanto più alla luce del precipitare degli eventi negli ultimi giorni, che essi avessero deciso di utilizzare le armi, insieme, nell’imminente scontro».

È uno dei passaggi più significativi contenuti nelle motivazioni della sentenza della Cassazione che ha rigettato i ricorsi contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro relativamente al processo contro Claudio Paola, 38 anni, detto “trachinu” e Antonio Monteleone, 25 anni, il primo condannato in appello a 16 anni e 4 mesi (pena rideterminata al secondo grado di giudizio rispetto ai 18 anni e 8 mesi decisi in primo grado a luglio 2023) e il secondo a 12 e 4 mesi (pena inflitta in primo grado e confermata in appello).

LA TESI NON ACCOLTA DELLA LEGITTIMA DIFESA.

La Cassazione ha ora depositato i motivi della sentenza di condanna nei confronti di Claudio Paola e Antonio Monteleone. I due si costituirono e confessarono l’omicidio di Luigi “Gino” Trovato, avvenuto la sera del 7 marzo 2022 nella centralissima piazza Borelli, teatro di scene da “far west”. Al termine di uno scontro fra due gruppi, qualcuno speronò l’auto sulla quale viaggiavano Paola e Monteleone, che reagirono sparando.

I difensori dei due imputati impugnarono sia la sentenza di primo grado sia quella che la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro pronunciò il 10 luglio 2025. In quell’occasione, i giudici confermarono la condanna, ma ridussero la pena soltanto a Paola.

La Cassazione ora ha depositato i motivi della sentenza di condanna nei confronti di Claudio Paola e Antonio Monteleone, i quali si costituirono e confessarono l’omicidio di Luigi “Gino” Trovato, avvenuto la sera del 7 marzo 2022 nella centralissima piazza Borelli (dove si verificarono scene da “far west) al termine di uno scontro fra due gruppi con tanto di speronamento dell’auto con a bordo Paola e Monteleone che reagirono sparando. I difensori dei due imputati impugnarono sia la sentenza di primo grado che quella emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro il 10 luglio 2025 che confermò la condanna con diminuzione della pena solo per Paola.

L’IPOTESI DELLA DIFESA CHE LA VITTIMA FOSSE ARMATA.

Anche al processo d’appello, i difensori degli imputati insistettero sull’ipotesi che la vittima fosse armata la sera dell’omicidio. La difesa in questo senso produsse una intercettazione telefonica nell’ambito dell’operazione “Artemis” contro la cosca Cracolici. Nell’intercettazione un indagato riferì al suo interlocutore, un carabiniere finito in carcere, che Gino Trovato aveva una pistola la sera del 7 marzo 2022, quando qualcuno lo uccise nella centralissima piazza Borelli. I giudici d’appello acquisirono gli atti dell’intercettazione, che i difensori di Paola e Monteleone produssero per sostenere la tesi della legittima difesa per i loro assistiti.

In precedenza, sempre nel processo d’appello, i giudici avevano accolto anche la richiesta dei difensori dei due imputati di acquisire gli atti di un fascicolo relativo all’accusa di violenza privata, poi decaduta. Questo aspetto era emerso in una fase successiva delle indagini della Procura di Lamezia sull’omicidio.

Il giudice aveva già escluso la tesi della legittima difesa nella sentenza di primo grado, al termine del processo con rito abbreviato davanti al gup di Lamezia. In quella sede aveva condannato Paola e Monteleone per concorso in omicidio volontario e tentato omicidio volontario plurimo: le accuse riguardavano la morte di Luigi, detto Gino, Trovato, 52 anni, e il tentato omicidio del fratello Luciano, 40 anni, e di Pasquale D’Angela, 37 anni.

I due imputati si costituirono ai carabinieri poche ore dopo il delitto. I sanitari del 118 trovarono Luigi Trovato disteso in piazza Borelli, lo soccorsero e lo trasportarono in ospedale, dove l’uomo morì poco dopo.

LA CONFESSIONE E IL MOTIVO DELLO SCONTRO FRA GRUPPI.

Ai carabinieri Paola raccontò anche di aver lanciato l’arma dal finestrino, verso il fiume. Quell’arma (una calibro 9 x 21 utilizzata per l’omicidio di Luigi Trovato e del ferimento del fratello Luciano e di Pasquale D’Angela) che i carabinieri (gruppo subacqueo di Messina) non rinvennero nelle acque del torrente Piazza dove Paola aveva riferito di averla gettata (un’altra pistola, una 6.35, fu consegnata ai carabinieri da Monteleone).

Come si ricorderà, nella serata di quel lunedì 7 marzo 2022, intorno alle 19, i carabinieri intervennero dopo una chiamata al 112 trovando sul posto la vittima, rinvenendo anche i bossoli (15) delle pistole utilizzate dai due imputati i quali furono individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area dove avvenne lo scontro fra i due gruppi conclusosi con il piombo, originato – secondo quanto emerse dalle indagini – da uno scontro avvenuto dopo una minaccia il 5 marzo 2022 al Milan club del quartiere Bella, quando Monteleone avrebbe minacciato di morte Franco Trovato puntandogli contro un fucile intimandogli di allontanarsi per essere nemico dello zio “battero”, Domenico Chirico, e un’aggressione con calci e pugni del 6 marzo 2022 a Luigi Trovato di Paola e Monteleone in piazza Mazzini davanti al bar “Il chioschetto” che era gestito dallo stesso Luigi Trovato.

LE MOTIVAZIONI DEI RICORSI RITENUTI INFONDATI.

Nel ricorso per Cassazione, gli avvocati Giacomo Iaria, Valerio Vianello Accorretti e Vincenzo Galeota, hanno, tra i motivi dell’articolato, puntato anche sull’omessa valutazione dell’ordinanza della Corte d’appello relativa all’acquisizione degli atti sulla violenza privata per cui interveniva archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità; sul diniego di accertamento probatorio consistente in perizia antropometrica, come da ordinanza del 17 settembre 2024, per verificare se D’Angela avesse preso qualcosa dalla vettura e in particolare un’arma e, quindi, approfondire il dato intercettativo in ordine al fatto che i due fossero armati, e, conseguentemente, l’ipotesi della legittima difesa putativa.

L’INTERCETTAZIONE A UN CARABINIERE

E ancora: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione, sull’intercettazione a un carabiniere indagato in altro procedimento secondo cui la sera dei fatti i due imputati e anche la vittima fossero armati, così come il vizio di motivazione in relazione all’erroneo mancato riconoscimento della scriminante sia della legittima difesa che della legittima difesa putativa. Denunciato nel ricorso in Cassazione denuncia anche il vizio di motivazione per travisamento probatorio, anche per pretermissione, del contenuto delle sommarie informazioni testimoniali e delle intercettazioni eseguite in altro procedimento e di quelle alle quali sono stati sottoposti gli imputati. Rilevato anche il dato oggettivo che lo sparatore aveva opposto dapprima resistenza non armata verso gli aggressori già proiettati verso la vettura e che senza dubbio il sopraggiungere del suddetto ha accentuato il pericolo e la sua percezione determinando la protrazione dell’azione difensiva.

E che la Corte di assise di appello, nel valorizzare gli episodi antecedenti ai fatti per cui è processo per dimostrare come la volontà omicidiaria preesistesse a detti fatti, che sarebbero stati solo occasione per l’esecuzione della progettualità omicidiaria, e in particolare quello del 5 marzo 2022 presso il Club Milan e del 6 marzo 2022 presso il bar “Il Chioschetto”, compie dei travisamenti. Ricorsi che la Cassazione ha ritenuto infondati e quindi rigettati.