Catanzaro, ombre sul restauro del Duomo, indagata la soprintendente Stefania Argenti

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La Procura ha avviato una inchiesta per corruzione, indagata la soprintendente di Catanzaro, Stefania Argenti, sotto esame i lavori al Duomo del capoluogo

Un presunto sistema corruttivo, basato sullo scambio strategico di incarichi professionali ben retribuiti, nomine addomesticate e selezioni pubbliche pilotate. È l’ipotesi d’accusa su cui la Procura della Repubblica di Catanzaro ha acceso i riflettori, investendo in pieno i vertici della gestione dei Beni culturali della città.

Il sostituto procuratore Domenico Assumma ha firmato un decreto di perquisizione, ispezione di sistemi informatici e contestuale sequestro nei confronti di Stefania Argenti, 54 anni, originaria di Terni e direttrice della Sovrintendenza di Catanzaro. Il provvedimento vale anche come informazione di garanzia: i reati ipotizzati a suo carico sono corruzione nell’esercizio della funzione e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

L’inchiesta, nata da una circostanziata denuncia anonima, orbita attorno ai delicati interventi di restauro del Duomo cittadino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la direttrice avrebbe affidato a un architetto in pensione – già dipendente della Sovrintendenza – due diversi incarichi tra maggio 2024 e giugno 2025, ciascuno del valore di 39mila euro. In cambio di questa cortesia, la moglie del professionista, funzionaria del Provveditorato alle Opere pubbliche e responsabile unico del procedimento per il Duomo dal dicembre 2023, avrebbe garantito ad Argenti la nomina a direttrice dei lavori per lo stesso cantiere, anch’essa lautamente retribuita.

LAVORI AL DUOMO DI CATANZARO, INDAGATA LA SOPRINTENDENTE STEFANIA ARGENTI

Ed è proprio su questa posizione che si concentrano i dubbi degli uomini della Guardia di Finanza, a cui sono state delegate le indagini. Per i militari ci si troverebbe di fronte a un’incompatibilità macroscopica: Argenti avrebbe assunto contemporaneamente la direzione dei lavori sul cantiere e il ruolo di organo di controllo sugli stessi in qualità di capo della Soprintendenza, operando su un monumento di enorme pregio artistico finanziato con fondi del Ministero. La sua presenza al vertice dei lavori non era del resto un mistero: oltre a figurare sul cartellone di cantiere, era stata la stessa direttrice ad annunciarlo apertamente in un video pubblicato su YouTube nel febbraio 2025.

Gli investigatori hanno poi ricostruito la genesi di quella nomina, risalendo all’interpello pubblico del 2024 e al decreto d’incarico del gennaio 2025. Un bando formalmente aperto, ma formulato — secondo l’accusa — con tempi e modalità tali da escludere qualsiasi concorrenza: appena cinque giorni per candidarsi su un avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

GLI ALTRI FILONI DI INDAGINE

Il quadro delineato dalla Procura si estende però anche ad altri filoni. Nel novembre 2023, Argenti avrebbe fatto pressioni su uno studio professionale di Napoli, incaricato della progettazione del Duomo, affinché subappaltasse un incarico privato da oltre 57mila euro a una società d’ingegneria riconducibile a un professionista descritto come suo “amico intimo”. Infine, le viene contestata la manipolazione di un concorso pubblico per l’assunzione di personale ministeriale, in cui la direttrice avrebbe agevolato una sua conoscente mediante la presunta falsificazione di atti, facendola arrivare prima in graduatoria (posto poi rifiutato dall’interessata).

Per la Procura ci si trova dinanzi a un sistema basato su legami corruttivi e scambi di utilità. Il sequestro dei telefoni e dei dispositivi elettronici consentirà ora di analizzare nel dettaglio i contatti intercorsi dal 2023 ad oggi. Si tratta, ad ogni modo, di ipotesi d’accusa che dovranno trovare conferma nel prosieguo delle indagini, restando fermo il principio di non colpevolezza per tutti i soggetti coinvolti.