Maida, morto dopo ribaltamento del trattore, i familiari dovranno essere risarciti

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Ventiquattrenne morto dopo il ribaltamento del trattore con rimorchio; 7 anni dopo i familiari dovranno essere risarciti

MAIDA – Dovranno risarcire le parti civili, i familiari (genitori e sorella) di un giovane morto nel 2019 mentre stava andando a lavorare di buon mattino per conto di un’azienda agricola. La tragedia una settimana prima di Natale 2019 quando perse la vita a soli 24 anni Domenico Tedesco, di Maida, morto dopo che il trattore con rimorchio da lui condotto si ribaltò per lo scoppio di un pneumatico sulla strada provinciale 113 tra San Pietro a Maida e Maida. Il giovane perse la vita dopo che da qualche mese lavorava per una azienda agricola il cui titolare finì a processo per omicidio colposo insieme al proprietario del mezzo agricolo che aveva concesso l’uso del mezzo.

IMPUTATI ASSOLTI IN SEDE PENALE.

Al processo penale Vincenzo Greco, 78 anni, di Maida, titolare dell’azienda agricola dove lavorava la vittima, e il proprietario del mezzo agricolo, Giuseppe Greco, 51 anni, di Lamezia, furono assolti, anche in riferimento al risarcimento danni alle parti civili familiari della vittima.

IN APPELLO IL RISARCIMENTO ALLE PARTI CIVILI.

La Corte d’Appello, però, con sentenza del 29 settembre 2025, riformò la pronuncia assolutoria emessa il 18 aprile 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme e, impugnata dalle sole parti civili, condannò i due Greco, agli effetti civili, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.

I MOTIVI DELLA CASSAZIONE.

Contro questa decisione il datore di lavoro della vittima e il proprietario del mezzo agricolo fecero ricorso in Cassazione che ha rigettato il ricorso dei due depositando ora i motivi della sentenza che, quindi, stabilisce definitivamente il risarcimento danni alle parti civili. Secondo i giudici della Cassazione, in particolare, per i giudici d’appello «il sinistro non si sarebbe verificato qualora Vincenzo Greco avesse messo a disposizione del dipendente un veicolo conforme alle regole cautelari e idoneo alla circolazione stradale. A tal fine, hanno evidenziato: 1) che il rimorchio, privo di sistema frenante, presentava modifiche del cassone, della tara, delle ruote e degli pneumatici; 2) che il trattore era privo della cabina prevista dall’omologazione, sostituita da un arco antiribaltamento artigianale e non collaudato; 3) che sul mezzo era installato un caricatore Cordini non autorizzato, recante delle reti per la raccolta delle olive, del peso di circa centoventi chilogrammi».

LO SCOPPIO DEL PNEUMATICO CAUSA PRIMARIA.

Secondo la sentenza d’Appello impugnata per Cassazione, «lo scoppio dello pneumatico sinistro del rimorchio costituiva certamente la causa primaria dell’incidente e sarebbe stato favorito dalla perdita di pressione, dall’usura o vetustà dello pneumatico e dal caricamento di un peso eccedente quello consentito. Lo sbandamento conseguente allo scoppio avrebbe indotto il conducente a una manovra correttiva culminata nella rotazione del volante verso sinistra e nel ribaltamento del mezzo». La Corte di appello ha altresì ritenuto che «il caricatore, per il peso delle reti e la sua configurazione irregolare, avesse contribuito sia allo scoppio sia al ribaltamento, mentre invece ha escluso che il mancato uso delle cinture e la manovra del lavoratore potessero aver interrotto il nesso causale, trattandosi di condotte non eccentriche né assolutamente straordinarie rispetto al rischio lavorativo che le norme prevenzionistiche miravano a governare».

Inoltre, la Corte d’appello «ha correttamente inquadrato il nesso di condizionamento, individuando la classe di evento e l’antecedente causale (lo scoppio dello pneumatico, determinato da vetustà e dall’eccessivo carico del complesso veicolare, come modificato).

Inoltre, ha escluso che la condotta del lavoratore (che non indossava la cintura di sicurezza e che pose in essere una manovra incauta) abbia determinato l’interruzione del nesso di causa: la pur imprudente condotta del Tedesco, infatti, non ha introdotto un fattore di rischio eccentrico rispetto a quello che i garanti erano chiamati a governare (e che le regole cautelari violate miravano a prevenire), a tutela della salute e sicurezza dell’utilizzatore del mezzo ha indicato gli elementi di fatto su cui fondare la prevedibilità dell’evento, immotivatamente esclusa dal Tribunale, individuandoli sia nelle caratteristiche del tratto di strada da percorrere, sia nelle plurime criticità che riguardavano tanto il trattore quanto il rimorchio, tali da renderli inidonei a circolare su strada».

LE RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DEL PROPRIETARIO DEL MEZZO AGRICOLO.

Quanto alla specifica posizione di Vincenzo Greco, la Corte territoriale «ne ha ravvisato la responsabilità nella qualità di datore di lavoro, sul rilievo che egli fosse tenuto a fornire al dipendente mezzi sicuri, conformi alle prescrizioni costruttive, muniti di pneumatici regolamentari e previamente controllati, nonché dotati dei dispositivi necessari a preservare l’incolumità del lavoratore». Quanto, infine, a Giuseppe Greco, «la condanna al risarcimento è fondata sulla concessione in uso di un trattore non idoneo alla circolazione su strada, che presentava plurime difformità rispetto alle caratteristiche omologate, in violazione del divieto di vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature non conformi previsto dall’art. 23 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81».