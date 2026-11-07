Operazione Imponimento, restituiti beni e aziende a imprenditore di Maida Giardino e alla moglie

2 minuti per la lettura

Operazione Imponimento, restituiti beni e aziende a imprenditore di Maida Giovanni Giardino e alla moglie Patricia Ciliberto

LAMEZIA TERME – La Corte di Appello di Catanzaro ha ordinato la restituzione di alcuni beni sequestrati e confiscati nell’ambito dell’operazione Imponimento, intestati all’imprenditore di Maida, Giovanni Giardino lui ed alla moglie Patricia Ciliberto. In particolare, la Corte di Appello di Appello di Catanzaro, accogliendo le richieste dell’avvocato Antonio Larussa, nel provvedimento di restituzione dava atto che «all’esito del giudizio di primo grado il gup del Tribunale di Catanzaro ha condannato l’imputato alla pena di anni undici di reclusione, disponendo la confisca di 1/3 del compendio aziendale della “Magg. Service srl” con sede a Maida, attiva nella riparazione e manutenzione di altre macchine speciali, capitale sociale di euro 12.000 nella titolarità di Patricia Ciliberto, nel quale rientrano un autoveicolo».

ASSOLTO DAL REATO ASSOCIATIVO E DI INTESTAZIONE FITTIZIA

E che «con sentenza del 23.09.2024, depositata il 29.7.2026, la Corte d’Appello ha assolto Giardino dal reato associativo, nonché da quello di intestazione fittizia aggravata dall’agevolazione alla cosca mafiosa, con conseguente revoca della confisca disposta con la sentenza impugnata». Da qui la restituzione, della società nonché dell’autoveicolo. Con altro provvedimento, sempre a seguito di istanza difensiva, disponendo il non luogo a provvedere, la Corte d’Appello di Catanzaro, precisava come, «in relazione ad altri beni di Giardino e della moglie, l’Hotel Ulisse ristorazione Nausicaa e dei relativi compendi aziendali e le quote societarie della “Ulisse s.r.l.” e di 17 autocarri puntualmente indicati nell’istanza, nella titolarità di Ciliberto, restituiti con provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro nel 2020, fossero sempre nella disponibilità di Giardino e della moglie, in quanto mai stati sottoposti, nel primo grado di giudizio davanti al gup di Catanzaro, a misura patrimoniale».

E pertanto concludeva come «conformemente, la Corte di Appello di Catanzaro all’esito del giudizio di appello pur assolvendo l’imputato Giardino, nulla disponeva in ordine alla revoca della confisca e alla restituzione dei predetti beni agli aventi diritto, non risultando gli stessi ancora sottoposti a misura patrimoniale». Da qui la Corte di Appello, pur assolvendo l’imputato Giardino, nulla disponeva in ordine alla revoca della confisca e alla restituzione dei beni non risultando gli stessi ancora sottoposti a misura patrimoniale. Pertanto anche tali beni ad oggi sono nella disponibilità di Giardino e della moglie.