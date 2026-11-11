Nocera Terinese, rissa fratelli Odoardi, in appello un’assoluzione e tre condanne con pene ridotte

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Nocera Terinese, nuovo capitolo nel caso della rissa tra i fratelli Odoardi, in appello un’assoluzione e tre condanne con pene ridotte. Revocate misure

LAMEZIA TERME – Tutti condannati (con pene ridotte) e una sola assoluzione. In primo grado a settembre 2025 erano stati tutti condannati dal giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme Rosario Aracri. Ora la Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Giancarlo Bianchi) ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo “per non aver commesso il fatto” solo Giovanbattista Odoardi (difeso dagli avvocati Pietro Chiodo e Filomena Colonna) condannato in primo grado a 2 anni e 2 mesi. Confermate, invece, le condanne, con pene rideterminate (1 anno ciascuno con pena sospesa) per Pasquale Lillo Odoardi (2 anni e 4 mesi primo grado), Gregorio Lillo Odoardi (primo grado 2 anni e 2 mesi) e Davide Francesco Trunzo (2 anni e 4 mesi in primo grado), operaio, intervenuto durante la rissa tra fratelli.

LA RISSA DI LUGLIO 2024.

Il processo scaturiva dalla rissa di luglio 2024, vicenda finita in tribunale originata dalla disputa ereditaria e finanziaria in seno alla famiglia Odorardi, riguardante la contesa dell’azienda agricola di Nocera Terinese contrada Campodorato e di una serie di terreni siti in località Macchie di Nocera Terinese, dove insistono gli interessi economico/finanziari dei fratelli Odoardi (Gregorio, Giovan Battista, Pasquale e Bianca Lillo).

In particolare, il 9 luglio 2024, si erano creati due gruppi contrapposti: da un lato i fratelli Giovan Battista e Pasquale Lillo Odoardi, e dall’altro Gregorio Lillo Odoardi e Davide Trunzo, i quali avrebbero avuto uno scontro fisico. La diatriba tra i fratelli Gregorio e Giovan Battista aveva avuto origine nel corso della mattinata del 9 luglio 2024 e proseguita per l’intera giornata quando poi giunse al culmine la sera poichè Trunzo, mediante l’utilizzo di un escavatore, avrebbe posizionato un cumulo di terra in modo da impedire l’accesso alla strada interpoderale che conduce al capannone dell’azienda agricola.

La rissa finì in procura e il gip di Lamezia, Francesco De Nino, per i fratelli Gregorio, Giovan Battista e Pasquale Lillo Odoardi, nonché per l’operaio di Gregorio Odoardi, Davide Trunzo, dispose la misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinarsi ognuno fra loro (con applicazione del braccialetto elettronico) e ai luoghi da ognuno abitualmente frequentati. Misure che ora la Corte d’appello ha revocato. Le operazioni eseguite alla presenza del custode giudiziario divenivano motivo di inasprimento dei conflitti familiari e in particolare relative alle operazioni di riconsegna a Giovan Battista Odoardi del capannone di Nocera Terinese di contrada Campodorato, di parte dei beni mobili oggetto di vincolo pignoratizio di proprietà del Consorzio Agricolo Scavigno, di cui Giovan Battista Lillo Odoardi è presidente.