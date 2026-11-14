Lamezia, duplice omicidio nel 2000: Cassazione annulla con rinvio la condanna a Iannazzo

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Lamezia, duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Matarasso: La Cassazione annulla con rinvio la condanna a 30 anni per Pietro Iannazzo.

LAMEZIA TERME – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio (disponendo un processo d’appello bis) la condanna della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro a trenta anni di reclusione nei confronti di Pietro Iannazzo, 51 anni, per il duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Matarasso, avvenuto il 29 settembre del 2000. Iannazzo è accusato di essere stato alla guida della moto con a bordo il killer. Iannazzo era stato condannato in primo grado a 30 anni a gennaio 2024 al termine del processo celebrato con il rito abbreviato e poi in appello, così come il presunto mandante, Domenico “Mimmo Cannizzaro, 61 anni, per il quale la Cassazione ha annullato parzialmente (solo su un aggravante).

LA SVOLTA ALLE INDAGINI DOPO LE DICHIARAZIONI DEI PENTITI

Come si ricorderà, venti anni dopo il duplice delitto (a ottobre 2020) che avrebbe dato il via alla guerra di mafia che contò decine di morti fra cosche contrapposte, la svolta alle indagini grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L’iter giudiziario relativo a questo duplice omicidio è stato particolarmente articolato, a partire, infatit, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro Pulice, accusandosi ed autoaccusando altri di numerosi e gravi delitti, dichiarando la propria responsabilità quale esecutore materiale del duplice omicidio.

IL RACCONTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Pulice ha, in particolare, dichiarato di avere avuto il ruolo di dare rifugio agli esecutori materiali, di cui avrebbe conosciuto la loro identità successivamente per bocca di altro sodale del gruppo. Quindi Pulice indicava Pietro Iannazzo come uno degli esecutori materiali e Domenico Cannizzaro come uno dei mandanti. Alle dichiarazioni di Pulice si aggiunsero quelle di un altro collaboratore di giustizia, Angelo Torcasio, il quale, dichiarò di avere saputo da altri l’identità dei mandanti e degli esecutori materiali del duplice fatto di sangue, indicando, tra costoro, proprio Iannazzo e Cannizzaro.

LA SCARCERAZIONE E IL RITORNO IN CARCERE DEGLI INDAGATI

Su queste basi entrambi gli imputati furono arrestati, ma, sottoposta al giudizio del Tribunale del Riesame la legittimità dell’ordinanza applicativa della misura, questa veniva annullata per mancanza di gravità indiziaria, con la scarcerazione degli indagati. La Corte di Cassazione, però, accogliendo il ricorso del pm, annullò l’ordinanza del tribunale della libertà, trasmettendo gli atti a Catanzaro per un nuovo giudizio. Giudizio, quest’ultimo, che si concluse con il ripristino della misura in carcere.

LA CONDANNA A LEMEZIA IN PRIMO E SECONDO GRADO PER IANNAZZO

Intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio, entrambi gli imputati sceglievano di definire il processo con l’abbreviato, con la conclusione, per entrambi, di una sentenza di condanna all’ergastolo, tramutata in trenta anni di reclusione per essere stato definito il processo con rito abbreviato. In sede di appello, la difesa di Cannizzaro aveva chiesto ed ottenuto la citazione di due testi che, a dire dei collaboratori sarebbero stati coloro i quali avevano fornito notizie ai primi. La corte di Assise di Appello, però, confermava il giudizio di responsabilità per entrambi gli imputati.

CONDANNA ANNULLATA E NUOVO GIUDIZIO

Da qui il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati Francesco Gambardella e Renzo Andricciola, per Pietro Iannazzo, ed Antonio Larussa e Nico D’Ascola, per Cannizzaro. Alla fine la Corte di Cassazione, sentiti il pg e i difensori, ha annullato interamente la sentenza di condanna per Pietro Iannazzo, disponendo il rinvio a Catanzaro per un nuovo giudizio. Per Cannizzaro, invece, è stata pronunciata una sentenza di annullamento parziale, essendo stata annullata un’aggravante contestata. A settembre scorso, si ricorda, la Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di Antonio Davoli, 58 anni, di Lamezia, accusato di essere stato il killer.

IL MOVENTE DELL’AGGUATO SECONDO L’ACCUSA

Il movente dell’agguato sarebbe stato legato a una “resa dei conti” (da qui il nome dell’operazione che portò all’arresto a ottobre del 2020) cioè a una vendetta di Cannizzaro e degli Iannazzo contro Giovanni Torcasio, poichè la volontà delle cosche confederate Iannazzo e Cannizzaro sarebbe stata quella di vendicare gli omicidi del padre di Pietro Iannazzo (Francesco, ucciso nel 1992 in località Bellafemmina di Sant’Eufemia Lamezia) e di Domenico Cannizzaro (Giuseppe, ucciso nel 1998 nel piazzale di un distributore di benzina in località Bellafemmina di Sant’Eufemia Lamezia) e al contempo, prevenire ulteriori azioni omicidiarie ai loro danni, desunti dal tentativo, all’epoca, di Giovanni Torcasio (uscito dal carcere due mesi prima dell’agguato del 29 settembre 2000) di rinforzarsi attraverso la ricerca di nuovi alleati.

LE FASI DEL DUPLICE OMICIDIO

Quella mattina di fine settembre del 2000, una Punto cabrio grigia con a bordo Giovanni Torcasio e con alla guida Cristian Matarasso (che si trovò quella mattina al posto sbagliato nel momento sbagliato) appena imboccò via dei Bizantini (Capizzaglie, feudo della cosca Torcasio) venne inseguita da una moto grossa cilindrata (Yamaha Rl, risultata rubata, poi ritrovata in via dei patrioti sambiasini) che sarebbe stata condotta – secondo le accuse – da Pietro Iannazzo dalla quale, mediante due pistole marca Tanfoglio, calibro 9×21, vennero esplosi numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo della Punto cabrio (l’arma usata dal killer fu lasciata sul posto). L’inseguimento si concluse poco prima del bivio Carrà Cosentino, allorché la macchina arrestava la sua corsa in quanto l’autista, Matarasso, rimaneva ucciso all’istante, mentre il passeggero Torcasio giungeva cadavere all’ospedale. Un duplice omicidio che poi avrebbe scatenato una mattanza.