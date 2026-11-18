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Operazione Arione: Ventuno provvedimenti nel blitz anti ‘ndrangheta nel Catanzarese: ecco i nomi dei coinvolti e le relative misure cautelari

Ventuno misure cautelari – quindici in carcere e sei ai domiciliari – eseguite dai Carabinieri nel Catanzarese su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Al centro dell’inchiesta un lungo elenco di accuse che spaziano dall’associazione mafiosa all’estorsione, fino a corruzione, autoriciclaggio e truffe sui fondi pubblici. E’ questo il bilancio dell’operazione Arione che all’alba di questa mattina (18 novembre 2026) ha portato all’arresto di 21 persone (tra domiciliari e carcere). Tra questi, anche il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, ora agli arresti domiciliari.

Numerosi i reati contestati, a vario titolo, agli indagati: associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione. Le accuse comprendono anche lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. Per alcune fattispecie viene contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolare il sodalizio criminale.

I NOMI DEI COINVOLTI E LE MISURE CAUTELARI

Ecco i nomi degli indagati e le misure cautelari:

In carcere:

Valentino Battigaglia (32), di Botricello

Arturo Matteo Commisso, oggi Pane Matteo (32), di Marcedusa.

Antonio Grillo (42), di Soveria Simeri.

Maria Grillo (50), di Belcastro.

Camillo Gualtieri (50), di Belcastro.

Carlo Mussari (50), di Marcedusa.

Domenico Onofrio (28), di Botricello.

Luigi Pane (57), di Belcastro.

Rodolfo Pane (87), di Belcastro.

Salvatore Pane (56), di Belcastro.

Rodolfo Pane (37), di Belcastro.

Vincenzo Raffaele (56), di Sersale.

Giuseppe Rondinelli (48), di Belcastro.

Antonio Scicchitano (54), di Botricello.

Michael Scumaci (29), di Botricello.

Ai domiciliari:

Jessica Iazzolino (45), di Botricello.

Loretta Pane (52), di Marcedusa.

Marianna Pane (25), di Belcastro.

Pasqualino Pisani (50), di Albi.

Antonio Torchia (53), di Belcastro.

Salvatore Valentino (47), di Botricello.