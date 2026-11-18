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‘Ndrangheta: operazione Arione, blitz dei carabinieri tra Catanzaro e Crotone, 21 arresti: accuse a vario titolo tra cui associazione mafiosa, estorsione, truffa, autoriciclaggio

Un’indagine durata sei anni culmina all’alba di questa mattina (18 novembre 2026) con l’operazione “Arione”: i Carabinieri, coordinati dalla Dda di Catanzaro, hanno eseguito 21 misure cautelari tra le province di Catanzaro e Crotone. Le accuse, a vario titolo, spaziano dall’associazione mafiosa all’estorsione, fino a corruzione, autoriciclaggio e truffa aggravata.

Un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone, di cui 15 destinatarie della misura in carcere e 6 degli arresti domiciliari. Provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Numerosi i reati contestati, a vario titolo, agli indagati: associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione. Le accuse comprendono anche lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. Per alcune fattispecie viene contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolare il sodalizio criminale.

L’operazione, denominata “Arione”, rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa avviata nel 2020, diretta e coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Le indagini si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.