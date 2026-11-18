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Slitta la requisitoria al processo per l’omicidio di Maria Chindamo in quanto la corte sentirà il pentito Pasquale Alessandro Megna all’udienza del 30 novembre 2026.

CATANZARO – Nuovo passaggio processuale nel procedimento per la scomparsa e l’omicidio di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello sparita il 6 maggio 2016. La Corte d’assise di Catanzaro ha acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pasquale Alessandro Megna in un altro filone del processo Maestrale, celebrato davanti al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Una decisione che ha fatto slittare la requisitoria della pubblica accusa, inizialmente prevista per l’udienza odierna, al 30 novembre. A chiedere di poter interrogare il pentito sono stati gli avvocati Salvatore Staiano e Francesco Sabatino, difensori di Salvatore Ascone, unico imputato nel procedimento per la vicenda Chindamo.

Il cambio di programma arriva dopo che, il 3 novembre scorso, la Corte aveva respinto le richieste di integrazione probatoria, compresa quella della Dda di ascoltare il collaboratore di giustizia. La difesa di Ascone si era opposta alla sua audizione. Con l’acquisizione dei verbali, sono stati però gli stessi legali dell’imputato a chiedere di poter rivolgere domande a Megna sulle dichiarazioni entrate nel fascicolo.Si tratta delle deposizioni rese il 3 settembre 2024 davanti al Tribunale di Vibo Valentia nell’ambito del processo Maestrale-Carthago. Già in quella sede il difensore di Ascone aveva contestato le domande sul delitto Chindamo, sottolineando che la vicenda era oggetto di un procedimento autonomo davanti alla Corte d’assise.

OMICIDIO CHINDAMO: NEI VERBALI DEL PENTITO MEGNA LA FRASE AL SAYONARA E IL RACCONTO DEL PADRE

Nel corso dell’esame a Vibo, il nome di Maria Chindamo era emerso durante le domande della pm Frustaci su una controversia per la restituzione di denaro. Megna aveva raccontato di avere visto più volte Ascone recarsi al bar per reclamare i soldi. Il riferimento alla donna era stato collegato a un colloquio avvenuto al villaggio Sayonara, ricostruito dal collaboratore sulla base di quanto gli avrebbe riferito il padre, Assunto Natale Megna. Secondo quel racconto, dopo che l’altra persona coinvolta nella discussione si era allontanata, il padre avrebbe invitato Ascone a lasciar perdere per «quattro soldi». La risposta che gli sarebbe stata attribuita, nella traduzione in italiano fornita da Megna, era: «Per quattro soldi a quella l’ho dovuta prendere e mettermela sulle spalle».

IL VERBALE DEL 2023 E I TIMORI DI LUIGI MANCUSO IN AULA

Alla domanda della pm su cosa intendesse fare Ascone, il collaboratore aveva risposto: «Per andarla a sotterrare, a nascondere, non lo so». Frustaci lo aveva quindi invitato ad attenersi a quanto riferitogli dal padre, richiamando un passaggio dell’interrogatorio del 29 aprile 2023 davanti ai magistrati della Dda di Catanzaro. In quella precedente dichiarazione, il colloquio al Sayonara veniva collocato dopo l’arresto di Luigi Mancuso nell’ambito dell’operazione Rinascita Scott. La frase attribuita ad Ascone era stata riportata in questi termini: «È che io per quattro soldi mi sono dovuto caricare addosso quella per andarla a sotterrare». Megna aveva confermato: «Sì, sì dottoressa, questo mi ha detto mio padre. È stato proprio questo che ha detto».

Nel corso dello stesso esame, interrogato sul significato della frase, il collaboratore aveva precisato che l’interpretazione secondo cui Ascone sarebbe stato disposto a fare altro per denaro rappresentava una sua deduzione. Megna aveva inoltre riferito di un’altra conversazione, appresa da un proprio compare. Secondo quanto raccontato in aula, quest’ultimo gli avrebbe confidato che Luigi Mancuso temeva che Ascone, parlando, potesse coinvolgere anche loro nella vicenda Chindamo. Dichiarazioni che saranno ora oggetto delle domande della difesa nell’udienza del 30 novembre, prima dell’eventuale avvio della requisitoria della pubblica accusa.