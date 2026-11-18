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Le accuse contestate dalla Dda al sindaco Torchia, finito ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Airone sulla cosca Pane di Belcastro

BELCASTRO – La fascia tricolore indossata dopo essersi messo in aspettativa dall’attività di assistente capo della Polizia di Stato, ma con lo sguardo rivolto alle esigenze della cosca dominante sul territorio. È il quadro accusatorio che ha portato agli arresti domiciliari Antonio Torchia, 53 anni, sindaco di Belcastro, coinvolto nell’operazione “Arione” con cui la Dda di Catanzaro ha colpito la cosca Pane. Il clan, che sarebbe capeggiato dal 57enne Luigi Pane detto “Gigi o Anatra”, è ritenuta egemone tra Belcastro, Botricello, Marcedusa e Sersale, ma agirebbe sotto l’egida del “locale” di ‘ndrangheta di Mesoraca.

Secondo l’ordinanza firmata dalla gip Roberta Cafiero su richiesta del procuratore dsitrettuale Salvatore Curcio e della sostituta Veronica Calcagno, il primo cittadino, pur non facendo organicamente parte del sodalizio, avrebbe fornito dal 2020 un contributo concreto, specifico e volontario al rafforzamento del clan. Le accuse sono di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falso in atto pubblico, reati aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa.

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Fieno in cambio di favori al lido del boss

Al centro dell’inchiesta dei carabinieri c’è anzitutto la gestione del lido “Blow Beach” di Belcastro Marina, formalmente intestato a Marianna Pane, anche lei ai domiciliari, ma di fatto riconducibile al presunto boss Luigi Pane. Già nel febbraio 2022, dopo il sequestro dello stabilimento eseguito dai carabinieri per irregolarità edilizie e urbanistiche, Torchia si sarebbe prodigato personalmente per procurare al capocosca i documenti necessari alla richiesta di riesame. L’anno successivo, nell’estate 2023, il sindaco avrebbe blindato la riapertura dell’attività nonostante l’assenza dei requisiti morali previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e senza il certificato di conformità del container adibito a chiosco, rilasciando inoltre una concessione demaniale marittima ritenuta illegittima in assenza del Piano spiaggia comunale.

Non solo. Quando il 21 agosto 2023 la Guardia costiera di Crotone segnalò al Comune le violazioni accertate presso lo stabilimento, chiedendo provvedimenti amministrativi, Torchia avrebbe ritardato di dieci giorni l’emissione dell’ordinanza di diffida. Un rinvio calcolato che, secondo l’accusa, permise al lido di chiudere la stagione balneare fino al 5 settembre senza aver mai garantito neppure il servizio obbligatorio di assistenza bagnanti.

La strada del Blow Beach sistemata a spese del Comune

A rendere ancora più pesante la posizione del primo cittadino è la vicenda della strada d’accesso al “Blow Beach”, sistemata a spese del Comune di Belcastro nel luglio 2023. Su input diretto di Luigi Pane e per il tramite di Camillo Gualtieri (50), di Belcastro, detto “Lillo” (finito in carcere e indicato come braccio destro dell’anziano patriarca Rodolfo Pane), il sindaco e il responsabile dell’Area tecnica comunale, l’architetto Pietro Tripodi (indagato a piede libero per falso), avrebbero attestato falsamente con una determina la necessità e l’urgenza dei lavori per ragioni di pubblico interesse e incolumità.

In realtà, ricostruisce la Dda, quel tratto non era una strada comunale bensì un terreno agricolo privato intestato a una società catanzarese, servente esclusivamente lo stabilimento del boss. Persino la scelta del materiale da impiegare, bitume anziché cemento, sarebbe stata rimessa a Luigi Pane, mentre a contattare e individuare la ditta fornitrice fu direttamente Camillo Gualtieri.

L’appoggio alla protesta dei trattori

In cambio di questa messa a disposizione, contestano i magistrati nel capo d’imputazione per corruzione aggravata, Torchia avrebbe ricevuto in regalo da Luigi Pane cento balle di fieno. Ma la disponibilità del sindaco verso la cosca si sarebbe manifestata anche in altre occasioni. Nell’agosto 2022, durante le feste patronali di Belcastro, Torchia si spese personalmente per procurare uno spillatore di birra destinato al Bar Centrale, anch’esso riconducibile a Luigi Pane, qualificandosi al telefono come “Antonio il poliziotto” e chiedendolo “a nome mio”. Nel maggio 2023, invece, si adoperò affinché a Camillo Gualtieri venissero concessi in affitto circa undici ettari di terreni comunali nelle località Annunziatella e Vrulletto, subentrando al padre defunto senza la prescritta certificazione antimafia. E ancora, nel gennaio 2024, partecipò e appoggiò personalmente la cosiddetta “protesta dei trattori” tra Botricello e Cropani, in cui Luigi Pane figurava tra i leader.

La cosca garantiva la tenuta della maggioranza

Un rapporto sinallagmatico in cui il sostegno politico della cosca garantiva la tenuta della stessa amministrazione comunale. Quando in seno alla maggioranza serpeggiava l’ipotesi di sfiduciare il sindaco, fu lo stesso Luigi Pane a intervenire per bloccare sul nascere qualsiasi fronda interna, arrivando a minacciare nelle intercettazioni di prendere a schiaffi il genero consigliere comunale Massimo Gualtieri (indagato a piede libero) e il padre di quest’ultimo qualora avessero osato far cadere il Consiglio comunale. «Non è che lui è andato là solo per merito suo – diceva il presunto boss captato dagli investigatori – non è che lui si può prendere il lusso di far cadere il Consiglio, perché chi sei?». Analoghe direttive di mediazione per evitare la crisi politica partivano da Aquino Scarpino (indagato a piede libero) verso il figlio consigliere Luigi Scarpino, a conferma di una Giunta blindata dall’ombra del clan.