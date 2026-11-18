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Viaggio nei segreti della cosca Pane di Belcastro, nelle carte dell’operazione Arione anche le relazioni con i clan del Crotonese

BELCASTRO – Una struttura familiare radicata dal 1993 tra Belcastro, Botricello, Marcedusa e Sersale, capace di sopravvivere alle faide del passato, ridisegnare gli equilibri della fascia presilana e sedere ai tavoli che contano insieme ai grandi casati della ‘ndrangheta crotonese. È l’anatomia della cosca Pane ricostruita nel capo d’imputazione sull’associazione mafiosa dell’ordinanza “Arione”, firmata dalla gip Roberta Cafiero su richiesta della Dda di Catanzaro.

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L’organigramma della cosca Pane

Al vertice dell’organizzazione, secondo l’accusa, siedono l’anziano patriarca Rodolfo Pane (87), di Belcastro, detto “Becchi”, e il figlio Luigi Pane (57), di Belcastro, inteso “Gigi o Anatra”, insignito della dote di ‘ndrangheta del “Vangelo”. Sono loro, insieme all’altro figlio e fratello Salvatore Pane (56), di Belcastro, ad assumere le decisioni più rilevanti per il territorio, a partire dalle estorsioni e dal controllo capillare delle attività economiche. Luigi Pane, oltre a essere “azionista” della cosca e capo società anche su Sersale, dove avrebbe nominato come contabile Vincenzo Raffaele (46), di Sersale, svolgeva il ruolo di cerniera strategica con le altre consorterie. Le carte dell’inchiesta lo collocano alle riunioni di ‘ndrangheta presiedute dai vertici della cosca Ferrazzo di Mesoraca, evidenziando il suo peso determinante nel riassetto degli equilibri della zona presilana dopo la pace imposta nel 2006 dai vertici della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto.

Le relazioni con i clan del Crotonese

Proprio la rete di relazioni con il Crotonese costituisce uno degli assi portanti della proiezione criminale del gruppo. Oltre ai legami strutturali con i Ferrazzo di Mesoraca, con cui intrattiene rapporti diretti anche Salvatore Pane, in particolare con Mario Donato Ferrazzo, e con gli Arena, Luigi Pane fungeva da tramite con i Mannolo (appartenenti al ceppo cosiddetto dei “pecorari”) di San Leonardo di Cutro, con i Carpino e i Bubbo di Petronà, oltre che con i Trovato-Coco di Marcedusa (ramificati in Lombardia), i Pelle di San Luca e i Mamone di Fabrizia.

Sostentamento dei carcerati

Un asse operativo che si traduceva anche nel sostegno concreto ai detenut. Maria Grillo (55), di Belcastro, compagna del boss e “contabile” della cosca, si occupava del sostentamento delle famiglie dei carcerati, rassicurando personalmente Lucia Mirielli durante la detenzione del marito Giuliano Mannolo (arrestato nell’operazione “Golgota”). Mentre Valentino Battigaglia (45), di Belcastro, uomo di fiducia e “ragioniere” delle imprese fittizie del clan, accompagnava previo via libera di Luigi Pane i familiari di Giuseppe Mannolo ai colloqui nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Summit a Lecco

Anche il passato operativo di Salvatore Pane, che continua a esercitare il proprio peso criminal-mafioso dirimendo controversie e gestendo le estorsioni (come la manutenzione imposta al villaggio turistico Marina del Marchese di Botricello tramite il figlio Terence) nonostante un grave infortunio sul lavoro lo abbia costretto su una sedia a rotelle, passa per il Crotonese. Prima dell’incidente era, secondo i pm, proprio lui a interloquire direttamente con la cosca Grande Aracri di Cutro per acquisire informazioni sugli esecutori dell’omicidio del cognato Sergio Iazzolino.

Un intreccio territoriale confermato anche dalla posizione di Antonio Scicchitano (41), di Belcastro, già coinvolto in un procedimento relativo alla cosca di San Leonardo di Cutro ma inquadrato tra i partecipi della cosca Pane, e dai frequenti viaggi del padre Rodolfo Pane che nelle intercettazioni rivendica la propria autorità ai summit interprovinciali fino a Lecco, al cospetto di esponenti mafiosi di Petilia Policastro e di altri centri crotonesi.

Il rischio di una guerra per debiti di droga

Attorno al nucleo di comando ruota una squadra affiatata di organizzatori e partecipi con compiti ben definiti. Maria Grillo gestisce la cassa, porta ambasciate e media nelle crisi più delicate, come quella per disinnescare il rischio di una guerra per un debito di droga contratto dal figlio del boss, con i crotonesi Antonio Passalacqua e Armando Lerose. Camillo Gualtieri (50), di Belcastro, sarebbe l’autista e il braccio destro dell’anziano Rodolfo Pane. Arturo Matteo Commisso (64), di Belcastro, coinvolto nell’occupazione illecita dei terreni e dei capannoni del centro di ricerca Crisea. Aquino Scarpino (indagato a piede libero), sarebbe impegnato nelle assunzioni fittizie e nell’influenza politica sul Municipio attraverso il figlio consigliere Luigi.

Le nuove leve

A garantire il controllo militare e la riscossione delle estorsioni provvederebbero i più giovani. Carlo Mussari (50), di Belcastro, cognato di Luigi Pane, raccoglie le tangenti sui cantieri, tiene i contatti con la comunità rom di Catanzaro (dove interviene con Giuseppe Rondinelli per far recuperare un furgone rubato a Cutro nell’azienda “La Fattoria del Casaro”) e con esponenti dei Coco-Trovato. La batteria giovanile sarebbe guidata dai nipoti del capocosca, Domenico Onofrio (28), di Belcastro, figlio di Felice Onofrio, ucciso in un agguato a Marcedusa nel 2005, e Michael Scumaci (26), di Belcastro.

Una nuova leva dedita allo spaccio a Botricello e agli atti intimidatori, come gli incendi di una mandria e di un escavatore, che tuttavia non sfuggiva alla disciplina ferrea del vertice. Quando le loro intemperanze rischiano di attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, è lo stesso zio Luigi Pane a prenderli a schiaffi e pugni per rimetterli in riga, ricordando al nipote Domenico che nella sua “banda” si sta alle regole dettate dal capo.