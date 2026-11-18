2 minuti per la lettura

Infiltrazioni mafiose nella protesta dei trattori del 2024 sulla 106, il boss tra i leader secondo le risultanze dell’operazione Arione

CATANZARO – Anche la mobilitazione degli agricoltori lungo la strada statale 106 sarebbe stata trasformata dalla cosca Pane in uno strumento di controllo del territorio e di legittimazione sociale. È quanto emerge dall’ordinanza cautelare notificata ai 21 arrestati nell’ambito dell’operazione “Arione”, firmata dalla gip Roberta Cafiero su richiesta della Dda di Catanzaro, che accende i riflettori sulla cosiddetta “protesta dei trattori” andata in scena dal 22 al 29 gennaio 2024 a Botricello e Cropani.

LEGGI ANCHE: https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/giudiziaria/2026/11/18/operazione-arione-a-belcastro-il-sindaco-poliziotto-a-disposizione-della-cosca-pane

L’infiltrazione della ‘ndrangheta nei presidi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i presidi agricoli allestiti nei due centri presilani non furono una manifestazione spontanea, bensì un’iniziativa capeggiata direttamente dal vertice del sodalizio di Belcastro, Luigi Pane (57), di Belcastro, detto “Gigi o Anatra”, già finito in carcere con l’accusa di essere il capo e promotore dell’associazione mafiosa. Accanto a lui, in prima fila nelle mobilitazioni, figuravano alcuni degli uomini più fidati dell’organizzazione, tutti colpiti da custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa: Camillo Gualtieri (50), di Belcastro, detto “Lillo”, il figlio del presunto boss, Rodolfo Pane (37), di Belcastro, il cognato Carlo Mussari (50), di Belcastro, e Arturo Matteo Commisso (64), di Belcastro.

La strategia del clan

Per i magistrati della Dda, le risultanze investigative documentano una vera e propria infiltrazione della ‘ndrangheta nei presidi di Botricello e Cropani, certificando una precisa strategia del clan. La partecipazione attiva e in posizione apicale del capocosca e dei suoi sodali rispondeva all’obiettivo di strumentalizzare una rivendicazione di categoria per acquisire consenso popolare, accreditarsi agli occhi della comunità come punti di riferimento e “protettori” degli interessi locali e riaffermare così l’egemonia mafiosa sul territorio.

A saldare il peso politico dell’iniziativa intervenne inoltre il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia (53), di Belcastro, finito agli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso. Nelle imputazioni contestate al primo cittadino, infatti, i magistrati evidenziano come Torchia abbia appoggiato e partecipato personalmente proprio alla protesta dei trattori guidata da Luigi Pane tra il 22 e il 29 gennaio 2024, consolidando quel rapporto reciproco attraverso cui l’amministrazione comunale garantiva coperture al boss ottenendo in cambio il sostegno elettorale e politico della cosca per blindare la Giunta.