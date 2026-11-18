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Madre e due figli persero la vita travolti da fango e detriti a San Pietro Lametino. Sono cinque gli imputati coinvolti a vari titolo. Per il consulente tecnico della difesa fu «un evento eccezionale»

Nuova udienza del processo nei confronti di cinque imputati coinvolti, a vario titolo, nella tragedia del 4 ottobre 2018. Quel giorno Stefania Signore e i due suoi figlioletti Cristian e Nicolò di 2 e 7 anni, persero la vita, travolti da un’ondata di fango e detriti sulla strada provinciale nei pressi di San Pietro Lametino. Tra gli imputati anche dipendenti della Provincia di Catanzaro. Udienza dedicata all’esame di consulente tecnico delle difese degli imputati, Folino Gallo e Mauro, il quale ha ribadito l’estraneità degli imputati, dipendenti della Provincia di Catanzaro, affermando che l’elaborato redatto dai consulenti del pm Emanuela Costa, già sentiti, «contiene una serie di errori su diversi punti».

Cinque imputati a vario titolo

Il processo si sta celebrando nei confronti di Antonio Condello, 54 anni di Curinga; imprenditore agricolo, accusato di aver scaricato detriti, fango e acqua meteorica sulla provinciale 113; Floriano Siniscalco, 54 anni di Girifalco, dirigente della Provincia di Catanzaro, nonché Francesco Paone, 64 anni di Lamezia Terme, Giovanni Antonio Lento, 64 anni di Lamezia Terme e Cesarino Pascuzzo, 66 anni di Lamezia Terme, tutti e tre dipendenti della Provincia di Catanzaro.

Siniscalco e Paone, dirigenti del settore Trasporti e Viabilità della Provincia, non avrebbero messo in atto tutte le opere che avrebbero potuto evitare gli sversamenti di acqua e fango lungo la provinciale e per non aver segnalato ai competenti organi di polizia di verificare se gli interventi straordinari effettuati negli anni 1999 e 2006 avessero risolto il problemi; Giovanni Antonio Lento, Cesarino Pascuzzo, della vigilanza stradale, non avrebbero mai informato i loro responsabili del persistere della problematica dello sversamento di acque meteoriche e detriti dai terreni limitrofi alla provinciale.

Il consulente tecnico della difesa

Davanti al Tribunale di Lamezia (presidente Rosario Aracri), il consulente tecnico delle difese ha sostenuto che «non vi è prova innanzitutto su quale fosse lo stato dell’auto della povera signora al momento delle eccezionali condizioni metereologiche». Ha spiegato, inoltre, che la consulenza tecnica del pm contiente diversi errori, mentre in realtà i lavori effettuati negli anni precedenti al 2018 erano stati eseguiti a norma.

E che l’evento che interessò le zone in cui si è consumato il tragico evento è da considerare assolutamente eccezionale , poiché tale evento , calcolando “tempo di ritorno”, ovvero la previsione che un determinato evento si riproponga è pari ad oltre seicento anni; né responsabilità è addossabile alla presenza nei luoghi di interesse di alcuni lavori effettuati dalla Snam per il passaggio del metanodotto; né negli anni precedenti tutti i lavori effettuati dall’amministrazione provinciale avevano presentato eventuali problemi circa la tenuta della viabilità in presenza di temporali anche molto intensi. Secondo il consulente delle difese , in conclusione , il tragico evento sarebbe da ricondurre in maniera assorbente alla eccezionalità delle piogge che in quella serata si riversarono in quelle zone. Nella prossima udienza, fissata per il 14 dicembre prossimo, si terrà il controesame del pm e delle parti civili. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Canzoniere, Ioppoli, Iacopino, Andricciola, Mastroianni e Murone.