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Blitz antimafia a Belcastro, cosa emerge dall’operazione Arione: circa cinquanta ettari della Provincia destinati alla ricerca, i terreni di Crisea, nel mirino della cosca Pane

CATANZARO – Terreni pubblici destinati alla ricerca agricola che, secondo la Procura, sarebbero diventati una fonte di reddito per la famiglia Pane. Circa cinquanta ettari dell’ex azienda Condoleo, di proprietà della Provincia di Catanzaro e concessi in comodato al Crisea, Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale, sarebbero stati occupati senza titolo per coltivare cereali, allevare ovicaprini e produrre foraggio da utilizzare o vendere. Una gestione che, nella ricostruzione della Dda, avrebbe sottratto spazi alle attività del centro, sostenendo economicamente diversi componenti della famiglia.

È uno dei capitoli della richiesta di misure cautelari firmata dalla sostituta procuratrice Veronica Calcagno nel procedimento sulla presunta cosca Pane. Al capo 28 sono contestate l’occupazione arbitraria dei terreni e le aggravanti mafiose a Luigi Pane, ai due Rodolfo Pane, rispettivamente classe 1939 e 1989, a Maria Grillo, Arturo Matteo Commisso, Jons e Terence Pane. Le contestazioni rappresentano la ricostruzione dell’accusa, da verificare nel procedimento.

La storia dell’area precede di molti decenni l’inchiesta. L’azienda Condoleo nacque negli anni Cinquanta come centro di ricerca agro-zootecnico-forestale, prima dell’Ente nazionale cellulosa e carta e successivamente della Saf. Dismessa negli anni Ottanta, secondo la ricostruzione contenuta nell’atto passò nel 2002 alla Provincia di Catanzaro. Nel 2011, avviato un percorso per trasformarla in uno strumento di sostegno all’economia agricola e all’innovazione.

Crisea, Centro di ricerca e servizi avanzati per l’innovazione rurale, fu costituito il 23 febbraio 2018 con 27 soci, prevalentemente pubblici. Nel marzo dello stesso anno la Provincia formalizzò il comodato trentennale. Un patrimonio complessivo di circa 270 ettari, con edifici in parte ristrutturati e altri da recuperare, secondo quanto riferito agli inquirenti dal presidente Stefano Alcaro. Secondo l’accusa, una parte di quel patrimonio sarebbe stata utilizzata senza titolo dai Pane: coltivazioni di grano, avena ed erba medica, un ovile abusivo e due capannoni per conservare paglia e fieno.

La richiesta richiama una prima segnalazione della Forestale del 2009 e la denuncia presentata nel giugno 2021 dal presidente del Crisea, Stefano Alcaro. Luigi Pane, a sua volta, rivendicava una gestione ventennale dei terreni, sostenendo di averli ricevuti «sulla parola» dall’allora direttore dell’azienda Condoleo, senza contratto né pagamenti.

La Procura ritiene invece che non esistesse alcun titolo legittimante.

Nel 2021 si fermò la ditta incaricata dal Crisea di preparare i terreni alla semina.

Un operaio raccontò di avere interrotto il lavoro dopo l’intervento di Pane e di avere trovato, al successivo accesso, l’area chiusa con una rete. «Non ho subito minacce, il Pane ha solo detto che il terreno era da lui gestito», precisò. Per la Procura, però, «a Pane Luigi basta spendere il suo nome per evocare la sua appartenenza alla cosca».

Il clima emerge dalle dichiarazioni rese da Alcaro nel luglio 2022: «Io vado sempre verso la metà mattina; proprio per evitare di incontrarli, perché non voglio avere scontri con lui, Pane Luigi». Il presidente precisò di non avere ricevuto direttamente minacce, riferendo però di essersi rivolto al prefetto e di avere sollecitato personale provinciale: «La Provincia non ha mai mandato nessuno».

Dall’11 novembre 2022 le telecamere documentarono accessi, lavorazioni, gestione degli animali e movimentazione del foraggio. Il sopralluogo del 17 febbraio 2023 rilevò coltivazioni, impianti per irrigare e depositi di fieno nelle strutture assegnate al centro di ricerca. Nelle intercettazioni compare anche il progetto di ottenere un affitto dalla Provincia. «Il problema non è questo, perché ci sono dentro e me la devono affittare», diceva Pane il 25 gennaio 2023. «Gliene posso lasciare a Crisea, ma sennò non è che io gliela lascio così facilmente».

Pane ragionava inoltre sull’apertura di un’azienda intestata a un familiare per accedere ai contributi comunitari: «Qui serve un nome nuovo». Nei suoi calcoli, 200 ettari avrebbero potuto fruttare 40mila euro annui: un progetto discusso, non finanziamenti accertati.

Per l’accusa, le attività sarebbero state «funzionali al mantenimento della cosca». La Procura chiede il sequestro di terreni, manufatti e mezzi.