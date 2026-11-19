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Lamezia, revocata la confisca di una villa a Vincenzo Giampà dopo una vicenda durata 17 anni. Nel 2009 il primo provvedimento.

LAMEZIA TERME – Dopo 17 anni, revocata la confisca di una villa a Capizzaglie che torna nella disponibilità di Vincenzo Giampà, 58 anni, alias “camacho”, ritenuto un appartenente all’omonima cosca. La Corte d’Appello di Catanzaro, dopo una lunga controversia patrimoniale, ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, contro il rigetto del Tribunale di febbraio del 2025. Un immobile che era stato sottratto alla disponibilità privata nel 2009, una confisca divenuta definitiva due anni più tardi e un nuovo procedimento giudiziario che, dopo un iniziale esito sfavorevole, si è concluso con la restituzione del bene.

LAMEZIA, REVOCATA LA CONFISCA DELLA VILLA DI GIAMPÀ: LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO

A segnare la conclusione del contenzioso è stata la terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Antonio Battaglia, che ha riformato la decisione con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, decisione impugnata dall’avvocato Carmine Curatolo, del Foro di Paola, difensore di Giampà- Il decreto della Corte d’Appello è datato 11 febbraio 2026, mentre le motivazioni sono state depositate il 4 novembre scorso e, dal successivo 16 novembre, la decisione è irrevocabile. La controversia interessa un fabbricato costruito su un terreno di provenienza familiare in via degli Svevi.

NEL 2009 IL PROVVEDIMENTO

La vicenda ha origine nel 2009, quando il Tribunale di Catanzaro aveva disposto la confisca dell’immobile nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento aveva poi acquisito carattere definitivo nel 2011. La situazione è rimasta invariata per diversi anni, fino all’avvio di una nuova iniziativa giudiziaria finalizzata a ottenere la revoca della misura. Al primo tentativo, Il 10 febbraio 2025, il Tribunale di Catanzaro aveva respinto la richiesta, lasciando inalterati gli effetti della confisca. La questione è stata quindi sottoposta ai giudici di secondo grado che ha determinato il superamento della precedente decisione e il venir meno della confisca sull’intero immobile riconducibile a Vincenzo Tino Giampà, indicato dagli inquirenti tra i personaggi di rilievo della cosca che porta il suo cognome, attiva per anni nel territorio lametino.

DALL’OPERAZIONE MEDUSA ALL’ARRESTO DA LATITANTE E LA SCARCERAZIONE

Giampà rimase coinvolto anche nell’operazione “Medusa”, condotta nel 2012 contro la cosca Giampà e a ottobre del 2025, fu arrestato nuovamente quando i Carabinieri avevano rintracciato Giampà a Lamezia Terme, ponendo fine a un periodo di latitanza iniziato dopo l’emissione, nel luglio 2025, di un provvedimento di carcerazione della Procura Generale di Catanzaro. L’operazione dei carabinieri scattò all’interno dell’abitazione nella quale si trovavano alcuni familiari che stavano per pranzare. I posti apparecchiati erano sette, ma le persone presenti soltanto sei.

La circostanza aveva indotto i carabinieri a controllare ulteriormente l’edificio, fino a individuare l’uomo nascosto in un locale ricavato nel sottotetto, ma la permanenza in carcere di Giampà si era rivelata di breve durata. Nel novembre 2025, infatti, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio il provvedimento giudiziario sul quale si fondava la carcerazione. La pronuncia aveva comportato l’immediata liberazione di Giampà, scarcerato a poche settimane dall’arresto. L’ultima decisione della Corte d’Appello di Catanzaro riguarda invece un procedimento distinto, avente a oggetto esclusivamente la sorte dell’immobile di Capizzaglie.