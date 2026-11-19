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Dalle faide al trono della montagna, nelle carte dell’operazione Arione l’ascesa di Pane dopo l’arresto del boss di Mesoraca

BELCASTRO – Una leadership forgiata nel fuoco delle faide dei primi anni Duemila, legittimata dalla pace imposta dai grandi casati crotonesi e infine consacrata dall’arresto del capo della montagna, il boss di Mesoraca Mario Donato Ferrazzo, al quale sarebbe subentrato. «Adesso è rimasto solo Gigi Pane. Ora è lui che dà le direttive», ha svelato agli inquirenti Dante Mannolo, uno dei nove collaboratori di giustizia sentiti dagli inquirenti. È la parabola criminale di Luigi Pane, 57enne di Belcastro, detto “l’Anatra”, che secondo le carte dell’inchiesta della Dda di Catanzaro, che l’altra notte ha disarticolato il suo clan con 21 arresti, ha scalato le gerarchie della ‘ndrangheta locale fino ad assumere il ruolo di nuovo capo della montagna, diventando il punto di riferimento per le direttive criminali nell’intera fascia presilana.

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La guerra di mafia

Le radici del sodalizio affondano negli anni Novanta tra Belcastro, Botricello, Marcedusa e Sersale sotto la guida storica del patriarca Rodolfo Pane (87), padre di Luigi. Un radicamento che, all’inizio del nuovo millennio, si scontra però con una sanguinosa guerra di mafia tra il 2003 e il 2005 contro i gruppi rivali. Una scia di sangue scandita da agguati ravvicinati. Dopo l’uccisione di Gaetano Trapasso a Cropani, avvenuta il 4 marzo 2003, il 5 marzo 2004 viene assassinato Sergio Iazzolino, genero di Rodolfo Pane, a Steccato di Cutro, e il 17 agosto 2005 cadono sotto i colpi dei killer altri due generi dell’anziano boss, Maurizio Ferraro e Felice Onofrio, uccisi a Marcedusa mentre rientravano da un matrimonio. Il 19 settembre 2005 viene ucciso a Catanzaro Sergio Pisani che era insieme a Ferraro e Onofrio al momento della loro uccisione.

La pax imposta dagli Arena

A porre fine alle ostilità interviene nel 2006 la pace imposta dai vertici della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, che ridisegna i confini e gli equilibri criminali del comprensorio. È proprio all’indomani di quella tregua che emerge la figura carismatica di Luigi Pane. Sopravvissuto alla faida e forte del consenso delle consorterie alleate, dai Ferrazzo di Mesoraca agli stessi Arena, fino ai Mannolo di San Leonardo di Cutro e ai Bubbo e Carpino di Petronà, “l’Anatra” assume la dote di ‘ndrangheta del “vangelo” e il ruolo apicale di promotore, capo e organizzatore della cosca. Riconosciuto anche dai collaboratori di giustizia come l’interlocutore principale del territorio, Luigi Pane riorganizza il controllo su Belcastro, Botricello, Marcedusa e Sersale nominando referenti e contabili di fiducia e sedendo ai tavoli interprovinciali per ridisegnare gli assetti della fascia presilana.

L’uscita di scena del boss di Mesoraca

Il salto di qualità definitivo arriva infine dopo l’arresto di Mario Donato Ferrazzo, storico referente della cosca di Mesoraca. Con l’uscita di scena del “capo della montagna”, è infatti proprio Luigi Pane ad assumerne l’eredità operativa, raccogliendo le direttive criminali dell’area e diventando il principale regista delle strategie mafiose locali.

Dalla sua posizione di comando indiscussa, “l’Anatra” avrebbe governato a 360 gradi la vita economica e sociale del comprensorio, alternando la gestione delle estorsioni, l’imposizione dei listini prezzi, l’occupazione illecita di terreni e il condizionamento dell’amministrazione comunale di Belcastro.