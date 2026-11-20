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Inchiesta Airone, Il sindaco di Belcastro al Gip respinge il «patto» con il clan Pane. Secondo i pm Municipio nelle mani della cosca per un pugno di voti. Attese le determinazioni della Prefettura sulle risultanze dell’inchiesta.

CATANZARO – Mentre la maggior parte degli indagati nell’inchiesta “Arione” ha scelto la linea del silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere, il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, ha deciso di parlare davanti al giudice, respingendo ogni addebito e fornendo la propria ricostruzione dei fatti. È durata circa un’ora l’udienza di garanzia svoltasi nella mattinata di ieri davanti al gip distrettuale di Catanzaro, Roberta Cafiero, alla presenza del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Veronica Calcagno, titolare del fascicolo. Torchia — 53 anni, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Crotone e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari — è stato uno dei pochissimi coinvolti nel blitz della Dda a rispondere punto su punto alle domande sia del giudice per le indagini preliminari sia del magistrato dell’accusa.

LA LINEA DIFENSIVA DEL SINDACO DI BELCASTRO E GLI ATTI TRASMESSI IN PREFETTURA PER L’ACCESSO ANTIMAFIA DOPO L’OPERAZIONE “AIRONE”

Assistito dagli avvocati Salvatore Iannone e Vincenzo Ioppoli, il primo cittadino ha negato ogni responsabilità rispetto ai reati che gli vengono contestati: concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso ideologico, tutti aggravati dal metodo mafioso. Secondo i legali, al termine del confronto, l’amministratore ha offerto «puntuali chiarimenti», affrontando nel dettaglio le contestazioni formulate dagli inquirenti e smontando, nella propria prospettiva difensiva, la lettura accusatoria dei rapporti intrattenuti sul territorio. Sulla base degli elementi emersi nel corso dell’audizione, la difesa ha già annunciato che valuterà nelle prossime ore la presentazione di un’istanza per chiedere la revoca degli arresti domiciliari.

Al di là degli sviluppi strettamente giudiziari, l’inchiesta “Airone” — che ha acceso i riflettori su un presunto sistema di affari e interessi riconducibili al clan Pane nella Presila catanzarese — sta provocando un vero e proprio terremoto politico e amministrativo a Belcastro. Gli atti dell’indagine sono stati infatti trasmessi dalla magistratura alla Prefettura di Catanzaro: un passaggio formale e sostanziale che apre la strada alle valutazioni del prefetto sul futuro stesso dell’ente locale e sull’eventuale avvio dell’iter per l’accesso antimafia, preludio a un possibile scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

IL «PATTO SILENZIOSO» E LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2020

Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza del gip Roberta Cafiero, il municipio di Belcastro sarebbe stato piegato agli interessi economici della cosca Pane attraverso un «patto silenzioso», fatto di favori reciproci in cui il clan non aveva neppure bisogno di ricorrere alle minacce. Pur non essendo organicamente affiliato, il sindaco avrebbe messo stabilmente a disposizione la propria funzione pubblica. Un legame che, per l’accusa, affonda le radici già nelle elezioni amministrative del 2020. Nella lista “Per Belcastro” guidata da Torchia erano infatti candidati Massimo Gualtieri — all’epoca genero del presunto boss Luigi Pane — e Luigi Scarpino. Insieme raccolsero 112 preferenze (con Gualtieri passato dai 9 voti del 2016 a 46), un pacchetto determinante se si considera che la vittoria arrivò con uno scarto di appena 89 voti.

Entrambi ottennero poi deleghe strategiche sul territorio: i Lavori pubblici e le Strade interpoderali. Quando successivamente sorsero frizioni politiche e Gualtieri (nei cui confronti il gip non ha comunque ravvisato gravi indizi per il reato associativo) meditò di far cadere la giunta, fu lo stesso Luigi Pane a intervenire per blindare il sindaco: dalle intercettazioni emerge la minaccia del capoclan di prendere a schiaffi il genero pur di non aprire una crisi, «perché non è che lui è andato là solo per merito suo».

OLTRE LA POSIZIONE DEL SINDACO DI BELCATRO, NELL’OPERAZIONE “IARONE” ANCHE L’AFFARE DEL LIDO «BLOW BEACH» E LE CENTO BALLE DI FIENO ALL’AGRITURISMO

Il baricentro degli interessi economici ruotava attorno al “Blow Beach”, stabilimento balneare formalmente intestato alla figlia del boss, Marianna Pane, ma di fatto gestito dal padre. Dopo il sequestro del 2022 per irregolarità edilizie, Torchia si sarebbe attivato per fornire la documentazione utile al riesame, arrivando nel maggio 2023 a chiedere agli uffici comunali e provinciali se fosse possibile rilasciare autorizzazioni paesaggistiche «in deroga» pur di riaprirlo, mentre Pane ribadiva la volontà di esercitare un monopolio di fatto su quel tratto di costa («Non lavoro io? Non lavora nessuno!»).

A conferma del presunto asservimento dell’ente pubblico, gli inquirenti citano anche i lavori di sistemazione della strada di accesso al lido, eseguiti interamente a spese del Comune nonostante ricadessero su terreni privati, e il ritardo di dieci giorni (con ulteriore proroga di cinque) nell’emissione dell’ordinanza sindacale dopo che ad agosto la Guardia costiera aveva segnalato l’assenza del bagnino, consentendo allo stabilimento di chiudere la stagione estiva senza mettersi in regola. In cambio di questa disponibilità, secondo l’accusa, tra l’8 e l’11 giugno 2023 al suo agriturismo vennero recapitate cento balle di fieno per i cavalli, raccolte abusivamente dalla cosca su terreni della Provincia concessi al centro di ricerca Crisea.