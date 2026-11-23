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Volevano simulare un attentato a Gratteri lanciando un petardo durante l’incontro in chiesa a Botricello, rinvio all’ultimo momento

CATANZARO – Un petardo da far esplodere durante un incontro pubblico in parrocchia a Botricello per spaventare i presenti e simulare un attentato contro l’allora procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, atteso ospite. È l’ipotesi messa in campo in una conversazione intercettata dai carabinieri nella mattina del 21 gennaio 2023 e finita negli atti dell’inchiesta sulla cosca guidata da Luigi Pane, presunto boss di Belcastro e nuovo “capo della montagna”.

Quell’appuntamento col procuratore Gratteri, organizzato dal sindaco di Botricello, Simone Puccio, venne rinviato, inaspettatamente, poche ore prima dell’orario programmato per non meglio precisati motivi istituzionali. Non sarebbe azzardato ipotizzare che sia stata una misura precauzionale considerato il tenore di quella conversazione. L’iniziativa si tenne poi mesi dopo, il 26 maggio 2023, sempre nei locali della parrocchia, con la presentazione del libro “Fuori dai confini” e una grande partecipazione di pubblico. Insieme a Gratteri, intervenne anche lo storico delle mafie Antonio Nicaso, coautore del saggio.

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L’ira del boss contro Gratteri

Tornando ai dialoghi registrati il 21 gennaio 2023, i microfoni captano Luigi Pane e la compagna Maria Grillo mentre sono ospiti in casa di una coppia identificata negli atti soltanto come Pasquale e Maria. Al centro del confronto c’è proprio la visita a Botricello del procuratore Gratteri. Pane commenta i movimenti del magistrato e della sua scorta, per poi scagliarsi contro il sindaco Puccio, ritenuto colpevole di promuovere manifestazioni sulla legalità che, secondo il presunto capoclan, finirebbero per mettere in cattiva luce la popolazione del centro ionico. Nel corso della conversazione, Pane afferma anche di aver letto parte di un libro del magistrato «pure per vedere quello che scrive… le fregnacce che scrive!».

A quel punto la padrona di casa, allineandosi alle parole dell’ospite, dice avrebbe fatto esplodere un petardo per spaventare i presenti, facendo leva sul fatto che Gratteri potesse essere in qualsiasi momento bersaglio di un attentato. L’interlocutrice non poteva sapere che i carabinieri monitoravano tutto e che l’incontro di lì a poco sarebbe stato rinviato.

Astio anche verso altri magistrati

L’astio verso la magistratura affiora anche in un altro filone di intercettazioni, datato 22 ottobre 2022, quando Luigi Pane, Maria Grillo e alcuni familiari della donna passano in rassegna le sedi di servizio di diversi magistrati, citando tra gli altri la sostituta procuratrice generale presso la Procura generale di Catanzaro Marisa Manzini e l’allora procuratore di Paola Pier Paolo Bruni. Nel corso del dialogo, Pane precisa che a Reggio Calabria la procura era guidata da Giovanni Bombardieri. A quel punto Maria Grillo interviene riferendosi a Bombardieri e agli altri magistrati con l’espressione: «Ma botta di sangue…. che schifosi!».

Nello stesso contesto il presunto boss si lascia andare a una riflessione amara sulle trasformazioni della «malavita», definita «imbastardita», e sulle risorse sperperate nel tempo. «Le bastardate che noi abbiamo fatto da una vita le stiamo raccontando noi stessi e le paghiamo a tutti gli effetti!». Un passaggio in cui torna il nome di Gratteri, indicato come il principale responsabile del declino del gruppo, con un interlocutore che taglia corto: «Gratteri è stata la rovina».

I PRECEDENTI

Sono diversi i precedenti analoghi che hanno accompagnato le presentazioni dei libri di Gratteri e Nicaso, anche al Nord. In un caso, ad attirare l’attenzione degli inquirenti che condussero la maxi-inchiesta Aemilia fu l’azione di disturbo di un gruppo di persone che suonavano ripetutamente i clacson delle auto all’esterno di un incontro pubblico in un centro emiliano. L’ipotesi più concreta, al vaglio degli investigatori, era proprio quella di una regia riconducibile alla ’ndrangheta. Un altro segnale dell’insofferenza suscitata negli ambienti criminali dall’attività di divulgazione e denuncia portata avanti dai due autori.